8- ja 9-vuotiaita poikia syytetään miehen ampumisesta Yhdysvalloissa

Molempia poikia syytetään kuolemantuottamuksesta. Julkisuuteen ei ole kerrottu, mistä pojat saivat aseen.

Yhdysvaltojen Etelä-Carolinan osavaltiossa 8- ja 9-vuotiaita lapsia syytetään kuolemantapauksesta liittyen 62-vuotiaan ampumiseen, ABC News uutisoi.

Tapaus paljastui 30. kesäkuuta, kun miehen vaimo ei saanut kiinni miestään eikä löytänyt tätä perheen tilalta, jossa mies oli ollut raivaamassa pensaita. Kun miestä ei siltikään löytynyt, nainen soitti sheriffille.

Mies löytyi lopulta yhä käynnissä olevasta traktorista, joka oli ajanut puuhun. Mies oli lysähtäneenä ratin päälle ja tiedottomassa tilassa.

Myöhemmin selvisi, että mies oli kuollut, kun häntä oli ammuttu selkään. Sheriffin mukaan miestä oli ammuttu kerran. Vielä ei tiedetä, kumpi pojista ampui kuolettavan laukauksen.

Oconeen piirikunnan sheriffin mukaan molempia poikia syytetään kuolemantuottamuksesta, sillä molempien poikien uskotaan käyttäneen asetta.

– Tällä hetkellä on vielä selvittämättä, mikä laukaus lopulta osui ja tappoi (Danny Andrew) Smithin. Kuitenkin Etelä-Carolinan lakiin perustuen yhden käsi on kaikkien ja siksi perheoikeuteen on jätetty syyte, jossa molempia alaikäisiä syytetään kuolemantuottamuksesta.

Toistaiseksi julkisuuteen ei ole kerrottu, mistä lapset saivat aseen haltuunsa.