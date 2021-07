Sosiaalisen median alustaa pyörittää Donald Trumpin entinen neuvonantaja Jason Miller.

Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin taustajoukot julkaisivat viime sunnuntaina kaikessa hiljaisuudessa virallisesti uuden sosiaalisen median alustan. Sovellus sai nimen Gettr ja sitä pyörittää Trumpin entinen edustaja ja neuvonantaja Jason Miller, Politico uutisoi.

Epäselvää on, mikä on Trumpin osuus uudessa projektissa, jota on markkinoitu vastineena isojen teknologiayritysten sosiaalisen median alustoille. Hän ei ole ainakaan toistaiseksi perustanut käyttäjätiliä Gettr-palveluun.

– Entinen presidentti tekee oman päätöksensä, se on ehdottomasti siellä ja valmiina, jos hän tekee päätöksen – me toivottaisimme hänet tervetulleeksi. Siellä on käyttäjätili varattuna hänelle ja odottamassa häntä, mutta se on päätös, joka hänen on tehtävä, sovelluksessa mukana oleva lähde kertoi Politicolle.

Jason Miller oli Trumpin uudelleenvalintakampanjassa avustajana.

Gettrin julkaisu ei sujunut täysin ongelmitta, sillä se joutui pian sen julkaisun jälkeen hakkeroinnin kohteeksi, Reuters uutisoi. Miller vahvisti tiedon uutistoimistolle.

– Ongelma havaittiin ja eristettiin muutamissa minuuteissa ja tunkeutuja onnistui vain muuttamaan muutaman käyttäjänimen, Miller sanoi lausunnossaan.

Miller oli etukäteen jo kuukausien ajan puhunut entisen presidentin somealustasta.

Trump ei vielä ole ainakaan julkissut uudella somealustalla.

Trumpilla ei ole tällä hetkellä pääsyä esimerkiksi Twitteriin tai Facebookiin. Trumpin tilit palveluissa suljettiin tammikuussa Capitolin valtauksen jälkeen.

Trumpin nimissä julkaistiin toukokuussa blogi presidentin verkkosivuilla. Blogin nimi oli Tekstejä Donald J. Trumpin pöydältä. Blogi ehti olla julki vain kuukauden, ennen kuin se lopetettiin.

Miller sanoi blogin julkaisun jälkeen, ettei kyse ollut aiemmin hehkutetusta somealustasta.

