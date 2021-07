Skotlannissa yli tuhat tartuntaa Lontoon kisaturisteilla

Saksan liittokansleri Angela Merkel on huolissaan loppupelien kasvaneista katsojamääristä.

Britanniassa koronatartuntoja on yhdistetty EM-kisaotteluihin jo ennen yleisömäärien kasvattamista.

Skotlannin terveysviranomaiset kertoivat keskiviikkona, että maassa on todettu EM-kisojen alusta lähtien lähes 2 000 koronatartuntaa, jotka on yhdistetty joko stadionilla olleisiin tai muuten kokoontuneisiin jalkapallofaneihin. Yli tuhat tartuntaa on yhdistetty Skotlannista Lontooseen matkustaneisiin kisaturisteihin, joista lähes 400 tartunnan saanutta oli ollut katsomassa 18. kesäkuuta pelattua Skotlannin ja Englannin välistä ottelua Wembleyn stadionilla.

Saksan liittokansleri Angela Merkel on ilmaissut huolensa Lontoossa järjestettävien EM-kisojen viimeisten pelien koronaturvallisuudesta, kertoo uutistoimisto AFP. Merkel sanoi Britannian-vierailullaan perjantaina, että ”Britannian hallitus tekee toki omat päätöksensä”, mutta katsojamäärän nosto 60 000:een on ”hieman liikaa”.

Euroopan parlamentin kansanterveysvaliokunta (ENVI) vaati torstaina Uefaa ja Britanniaa harkitsemaan uudelleen välierä- ja finaaliotteluiden järjestämistä Wembleyn stadionilla tai edes arvioimaan uudestaan koronajärjestelyjä ja kapasiteetin nostoa.

– Kolmen pelin järjestäminen Wembleyn stadionilla 60 000 katsojalle tapausmäärien kasvaessa uudelleen on terveysuhka ja selvästi tarpeeton riski, ENVI sanoi kannanotossa.

Maailman terveysjärjestö WHO sanoi torstaina, että EM-kisojen isäntäkaupunkien on seurattava paremmin kisaturistien liikkumista myös stadionien ulkopuolella.