Kyproksen ankarassa metsä­palossa kuollut neljä – presidentin mukaan palo on pahin vuosi­kymmeniin

Lämpötilat ovat nousseet Kyproksella jopa 40 asteeseen. Paloa lietsovat myös voimakkaat tuulet.

Metsäpalo on raivonnut saarella lauantai-iltapäivästä lähtien.

Kyproksella ainakin neljä ihmistä on kuollut laajassa metsäpalossa, joka on raivonnut saarella lauantai-iltapäivästä lähtien.

Paahtavan helleaallon keskellä syttynyt palo on tuhonnut taloja, ja sen tieltä on jouduttu evakuoimaan useita kyliä. Ainakin Italiasta, Kreikasta ja Israelista on lähetetty lentokoneita avuksi palontorjuntaan Kyproksen avunpyynnön jälkeen.

Paksua savua nousi Oran kylän ylle.

Viranomaisten mukaan pääasiallinen palo on saatu hallintaan sunnuntaiaamuna. Voimistuvat tuulet voivat kuitenkin vielä elvyttää palon uudelleen, viranomaiset varoittivat.

Kyproksella on jatkunut viikon verran helleaalto, jonka aikana lämpötilat ovat nousseet jopa 40 celsiusasteeseen. Voimakkaat tuulet ja korkeat lämpötilat ovat voimistaneet paloa. Huhtikuun puolenvälin jälkeen maassa on satanut vain vähän.

67-vuotias mies on pidätetty epäiltynä palon sytyttämisestä. Poliisin mukaan hänen nähtiin lähteneen Arakapasin kylästä samaan aikaan, kun palo alkoi sieltä lauantaina.

Palokunta taistelee raivoisaa metsäpalo vastaan.

Palanutta metsää Throodos-vuorien eteläpuolella.

Vavatsinan kylän asukkaat katsoivat murheellista näkyä.

Miestä vastaan voidaan nostaa syyte neljän ihmisen kuoleman aiheuttamisesta piittaamattomuudellaan, poliisi kertoi.

Kyproksen presidentti Nicos Anastasiades kutsui Twitterissä metsäpaloa tragediaksi ja sanoi sen olevan suurin sitten vuoden 1974. Presidentti myös lupasi hallitukselta välitöntä apua palon uhreille ja heidän perheilleen.

Sunnuntaina Larnakan alueelta löydetyt ruumiit vaikuttavat maan sisäministerin Nicos Nourisin mukaan olevan neljä kadonnutta, joita on etsitty lauantaista lähtien. Nourisin mukaan kuolleiden uskotaan olevan Egyptin kansalaisia.