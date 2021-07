Osa kommentoijista näki armeijan ajatuksessa epäkunnioittavia piirteitä.

Ukraina valmistelee elokuuksi sotilasparaatia, jolla maa juhlistaa 30 vuotta kestänyttä itsenäisyyttään Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Viikonloppuna poliittisia piirejä ovat kuohuttaneet paraatin tyylikysymyksiin liittyvät makuerot.

Eripuraisuuden taustoja valottava brittilehti Guardian kertoo julkisuuteen tulleista valokuvista, joissa armeijan naissotilaat marssivat paraatiharjoituksissa korkokengät jaloissaan. Kaikkia näky ei miellyttänyt, ei esimerkiksi oppositiopuolueen lainsäätäjä Inna Sovsunia.

– On vaikea kuvitella idioottimaisempaa, vahingollisempaa ideaa, Sovsun kommentoi Guardianin mukaan.

Sovsun katsoi jalkinekoodin pilkkaavan armeijassa palvelevia naissotilaita, jotka asettavat henkensä alttiiksi puolustaessaan maataan. Samansuuntaisia ajatuksia esitti parlamentin varapuhemies Olena Kondratyuk. Hän huomautti yli 13 500 naisen taistelleen konflikteissa Venäjän tukemien separatistien kanssa.

Osa Ukrainan poliitikoista asettui tukemaan armeijan ajatusta. Guardian uutisoi useiden maan ex-presidentti Petro Poroshenkoa lähellä olevien kansanedustajien tuoneen kenkäpareja parlamenttiin ja rohkaisseen myös puolustusministeriä pukemaan korkokengät sotilasparaatiin. BBC:n mukaan kenkien vastustajat ovat puolestaan vaatineet puolustusministeriä pyytämään armeijan toimia anteeksi.

Sittemmin armeija on pyörtänyt aikeensa ja todennut korkokengillä marssimisen sisältävän haasteita. New York Timesin mukaan päätöstä edelsi kiukkuisen palautteen lisäksi puolustusministeriön edessä järjestetty mielenosoitus.

Sukupuolen välistä tasa-arvoa armeijassa ajava aktivisti Maria Berlinska totesi korkokenkien viestivän armeijan vahvuuksien sijaan kyvyttömyydestä.

– Naiset, kuten miehet, taistelevat armeijakengissä. Sodan aikana monet tytöistämme ovat kuolleet taistelutantereella armeijan univormussa, Berlinska kirjoitti Facebookissa New York Timesin mukaan.

Sota Itä-Ukrainan kapinallisalueilla on jatkunut huhtikuusta 2014. Naiset ovat saaneet palvella Ukrainan puolustusvoimissa vuodesta 1993. New York Timesin mukaan naissotilaat muodostavat noin 15 prosenttia maan armeijasta ja heitä on karkeasti 31 000.