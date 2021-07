Asiantuntijoiden mukaan mitä enemmän on rokottamattomia ihmisiä, sitä enemmän mahdollisuuksia koronaviruksella on muuntua.

Koronavirusrokotteesta kieltäytyminen ei muodosta uhkaa ainoastaan itselle vaan myös muille, tartuntatautiasiantuntijat sanovat CNN:lle. Syynä on se, että uusille koronavirusmuunnoksille ainoa alusta on tartunnan saanut ihminen.

– Rokottamattomat ihmiset ovat potentiaalisia virustehtaita, tartuntatautien asiantuntija, professori William Schaffner sanoo.

Schaffnerin mukaan mitä enemmän on rokottamattomia ihmisiä, sitä enemmän viruksella on mahdollisuuksia lisääntyä. Kun näin tapahtuu, viruksessa alkaa esiintyä myös erilaisia mutaatioita.

Suurin osa muutoksista ei käytännössä tarkoita mitään sen kannalta, miten virus käyttäytyy, ja jotkut voivat jopa heikentää sitä. Mutta joskus virus muuntuu siten, että se esimerkiksi tarttuu helpommin, lisääntyy tehokkaammin tai pystyy tartuttamaan eri isäntiä.

Jos virusmutaatio on riittävän menestyksekäs, siitä tulee variantti.

– Kun virus muuntuu, ne mutaatiot säilyvät, jotka auttavat virusta helpommin leviämään väestössä, mikrobiologi ja immunologi Andrew Pekosz sanoi.

Virukset, jotka eivät leviä, eivät voi myöskään muuntua.

– Joka kerta, kun näemme viruksen kiertävän väestössä, etenkin väestössä, jossa osalla on immuniteetti ja he ovat rokotettuja ja osa on rokottamattomia, käsillä on tilanne, jossa virus voi tunnustella.

Tällä hetkellä Euroopassa ja esimerkiksi Yhdysvalloissa käytössä olevat rokotteet toimivat myös virusvariantteja vastaan. Tämä voi kuitenkin muuttua, jos virus muuntuu niin, että se onnistuu väistämään rokotteiden suojaa.

Myös esimerkiksi Maailman terveysjärjestö WHO on todennut maaliskuussa, että mitä enemmän viruksella on mahdollisuus levitä, sitä enemmän se lisääntyy ja sitä enemmän sillä on mahdollisuuksia muuttua.

– Samalla, kun opimme lisää, meidän täytyy tehdä kaikkemme pysäyttääksemme viruksen leviäminen estääksemme mutaatioita, jotka saattavat vähentää olemassa olevien rokotteiden tehoa, WHO sanoi.

WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus varoitti puolestaan toukokuussa, että koronavirus muuntuu jatkuvasti ja että tulevaisuudessa keinot taistella sitä vastaan voivat osoittautua tehottomiksi.

– Toistaiseksi, mikään variantti ei merkittävästi heikennä rokotteiden, diagnostiikan tai hoitokeinojen tehoa. Mutta ei ole takuita siitä, että tämä tilanne pysyy, Ghebreyesus sanoi.