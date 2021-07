Maanvyöryä edelsi useita päiviä kestänyt rankkasade.

Ainakin kaksi ihmistä on kuollut ja 19 ihmistä on kateissa maanvyöryn jäljiltä Atamissa, Japanissa, The Guardian uutisoi. Maanvyöry tapahtui useita päiviä kestäneiden rankkasateiden jälkeen.

Televisiossa on näytetty videokuvaa siitä, kuinka valtava määrä mutaa tuhoaa ja hautaa useita rakennuksia. Samaan aikaan lomakaupungin asukkaat juoksivat maanvyöryä pakoon.

– Kuulin kauhean äänen ja näin mutavyöryn virtaavan alaspäin, kun pelastustyöntekijät kehottivat ihmisiä evakuoimaan. Joten juoksin korkeammalle maalle, silminnäkijä kertoi BBC:n mukaan NHK:lle.

Maanvyöry aiheutti tuhoja Atamissa.

Atami tunnetaan kuumista lähteistään. Se sijaitsee Shizuokan prefektuurissa.

Shizuokan, Kanagawan ja Chiban prefektuureissa on paikoin annettu evakuointimääräyksiä.

Japani on altis maanvyöryille ja tulville sadekauden aikaan. Kymmeniä kuoli viime heinäkuussa tulvissa ja yli 200 ihmistä kuoli vuonna 2018 Länsi-Japania piinanneissa tulvissa.

Asiantuntijoiden mukaan ilmastokriisi pahentaa tilannetta, sillä lämpimämpi ilmakehä pitää enemmän vettä, mikä johtaa voimakkaampiin sateisiin.