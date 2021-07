Englannin kanaalista pelastettiin yli 100 siirtolaista – mukana 29 lasta

Englannin kanaalista pelastettiin yli sata siirtolaista perjantaina, kertoivat viranomaiset Ranskassa. Pelastettujen joukossa oli 29 lasta.

Britannian rannikolle pyrkiviä siirtolaisia pelastettiin yhteensä kuudesta veneestä. Näistä yhdestä otettiin yhteyttä pelastustyöntekijöihin sen jälkeen, kun siirtolaiset olivat joutuneet merihätään Ranskan pohjoisrannikon edustalla.

Pelastustyöntekijöihin otettiin yhteyttä veneestä, jossa oli yhteensä 55 matkustajaa. Loput yli sadasta siirtolaisesta pelastettiin muista veneistä.

Yhteensä 111 maahanpyrkijää palautettiin Ranskan Dunkirkin tai Calais'n satamiin.

Kuluneiden kahden vuoden aikana Britanniaan Englannin kanaalin yli yrittävien määrä on kasvanut. Ylitys on vaarallinen, sillä kanaalissa on erittäin vilkas laivaliikenne ja voimakkaita virtauksia.

Viime vuonna 9 500 ihmistä yritti Britanniaan Englannin kanaalin yli. Määrä kasvoi nelinkertaiseksi vuoteen 2019 verrattuna.

Viime kuussa Ranskan poliisi hajotti Calais'n satamakaupunkiin syntyneen leirin, jossa sadat ihmiset odottivat mahdollisuutta siirtyä Britanniaan.