Helteen piinaamassa Kanadassa riehuu kymmeniä maastopaloja – armeija valmiina auttamaan evakuoinneissa

Kanadassa on valmistauduttu lähettämään sotilaskoneita ja muuta apua kylien evakuointeihin ja maastopalojen sammutustöihin.

Viranomaisten mukaan Brittiläisen Kolumbian provinssissa palaa yli 140 tulipaloa, joista lähes 80 on syttynyt viimeisen kahden päivän aikana. Iso osa paloista on syttynyt salamaniskusta, uutistoimisto AFP kertoo.

Maan puolustusministeri Harjit Sajjan tviittasi perjantaina, että Kanadan joukot ovat valmiita tukemaan asukkaita.

Noin 1 000 ihmistä on paennut maastopaloja Brittiläisen Kolumbian provinssissa. Lisäksi useita ihmisiä on kadoksissa. Aiemmin Lytton -nimisen kylän 250 asukasta evakuoitiin, ja evakuointimääräyksiä laajennettiin myöhemmin myös lähialueille. Viranomaisten mukaan Lytton on tuhoutunut maastopaloissa liki täysin.