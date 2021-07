Kanadan Trudeau tuomitsi ilkivallan kirkkoja ja patsaita kohtaan

Kanadan kansallispäivää torstaina leimasi synkkä tilinteko sen brittiläisen siirtomaamenneisyyden kanssa.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau tuomitsi perjantaina ilkivallan, jonka kohteiksi on joutunut kirkkoja ja monarkkien patsaita.

Kirkkoja on vahingoitettu ja patsaita on töhritty punaisella maalilla ja kaadettu. Näitä tekoja on esiintynyt sen jälkeen, kun äskettäin on löydetty yli tuhat merkitsemätöntä hautaa alkuperäisväestön lapsille tarkoitettujen koulujen lähistöltä.

– Ei voi hyväksyä ympäri maata nähtyjä ilkivaltaisia tekoja ja tuhopolttoja muun muassa katolisia kirkkoja vastaan, Trudeau sanoi.

Hän sanoi ymmärtävänsä suuttumuksen liittohallitusta ja instituutioita, kuten katolista kirkkoa kohtaan. Kuitenkin hävityksen sijaan Trudeau kehotti kaikkia kanadalaisia sovinnontekoon.

Calgaryssä kymmenen kirkkoa on joutunut ikivallan kohteeksi ja Winnipegissä on kaadettu kuningatar Viktorian ja nykyisen Englannin kuningattaren Elisabetin patsaat.

Aina 1990-luvulle noin 150 000 alkuperäisväestöön kuuluvaa lasta pakotettiin 139 sisäoppilaitokseen. Niitä pyöritti katolinen kirkko hallinnon puolesta. Kouluissa alkuperäisväestöä yritettiin sulauttaa pakolla valtaväestöön.

Lapset joutuivat kouluissa usein myös väkivallan ja seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi. Tuhansia lapsia katosi.

Asiaa selvittäneen komission mukaan yli 4 000 lasta kuoli kouluissa sairauksien ja heitteillejätön vuoksi.