Yhdysvaltain suurin partiojärjestö Boy Scouts of America maksaa 850 miljoonaa dollaria eli yli 717 miljoonaa euroa korvauksia partiojohtajien seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuneille.

Järjestö ilmoitti perjantaina päässeensä asiassa sopimukseen kymmenientuhansien uhrien kanssa.

Vuonna 1910 perustetulla Boy Scouts of Americalla on ollut 2,2 miljoonaa jäsentä, joiden ikä on vaihdellut viidestä vuodesta 22:een.

Partiojärjestö hakeutui konkurssiin vuoden 2020 alkupuolella. Järjestö perusteli konkurssia tuolloin sillä, että näin se voi varmistaa seksuaalisesti hyväksikäytetyille vahingonkorvaukset.

Perjantaina julkistettu sopimus tarvitsee vielä konkurssituomarin hyväksynnän. Myöskään kaikki hyväksikäytön uhrit eivät ole antaneet sopimukselle suostumusta.