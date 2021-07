Ruotsissa etsitään poliisin surmannutta – ampujaa epäillään teiniksi, jolla oli kasvomaski ja Bilteman hanskat

Poliisi kuoli ampumisessa keskiviikkoiltana. Poliisi ei ole vielä tunnistanut epäiltyä ampujaa.

Yli 20 ihmistä on otettu kiinni ja poliisi on pitänyt yli 200 kuulustelua Göteborgissa liittyen keskiviikkoiseen ampumiseen, jossa kuoli 33-vuotias miespoliisi. Toistaiseksi ampujaa ei ole tavoitettu.

Expressenin mukaan ampujan epäillään olevan teini-ikäinen. Hänellä oli mustat vaatteet, tumma iho ja kasvomaski. Hänen sanotaan myös kantaneen jonkinlaista Gucci-asustetta, mahdollisesti laukkua. Käsissään hänellä on kerrottu olevan Biltema-hanskat.

Perjantaiaamuna poliisin tiedottaja kertoi, ettei poliisilla vielä ollut epäiltyä.

Göteborgin poliisipäällikkö Erik Nord sanoi kuitenkin, että poliisi on saanut selvyyttä tilanteesee, Aftonbladet uutisoi.

– Se mitä tapahtui paikalla silloin, kun poliisi ammuttiin ja kuoli, alkaa selkeytyä. On prosessi saada selville, mitä siellä tapahtui, Nord sanoi.

Poliisi kävelemässä ampumispaikalla torstaina.

Poliisilla on eri teorioita siitä, mitä keskiviikkoiltana tapahtui. Poliisi on aiemmin kertonut, että alueella, jossa ampuminen tapahtui, on ollut jengien välisiä konflikteja. Poliisipäällikkö Nord kertoi GP:lle, että ampuminen vaikutti rikollisjengien väliseltä ammuskelulta ja, ettei poliisi ollut ampumisen alkuperäinen kohde.

Silminnäkijöiden mukaan poliisia päin ammuttiin useita luoteja.

Tutkinnasta perillä oleva poliisilähde kertoi kuitenkin Expressenille, että ei ole poissuljettua, etteikö nimenomaan poliisi olisi ollut ampumisen kohde. Yhden tutkittavana olevan teorian mukaan poliisi olisi päätynyt ansaan.

– Sen voin sanoa, että poliisia päin tähdättiin suoraan. Se oli kuin teloitus

Alueella on valvontakameroja ja poliisi toivoo, että tapahtumien kulku olisi tallentunut kokonaan tai ainakin osittain kuviin.