Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika Rantasen mukaan Kanadan hirmuhelteiden ja ilmastonmuutoksen välinen yhteys on selkeä.

Kanadan Brittiläisessä Kolumbiassa on syttynyt maastopaloja helleaallon seurauksena (vasemmalla). Myrsky saapui Helsinkiin 23. kesäkuuta (oikealla).

Kanadassa on kärsitty viime päivinä hurjasta helleaallosta. Maassa on mitattu useana päivänä lämpöennätyksiä ja lämpötila on noussut melkein viiteenkymmeneen asteeseen.

Läntisessä Kanadassa noin tuhat ihmistä on jouduttu evakuoimaan maastopalojen tieltä. Helleaallon aikana on kuollut satoja ihmisiä.

Ilmatieteen laitoksen tutkijan Mika Rantasen mukaan Kanadan helleaallon yhteys ilmastonmuutokseen on selkeä.

– Ilman ilmastonmuutosta tällaisen helleaallon todennäköisyys olisi ollut niin pieni, että sen voisi lähes pyöristää nollaan, Rantanen sanoo.

Ilmakehän ja maa-alueiden lämpeneminen siis teki äärimmäisen epätodennäköisestä ilmiöstä huomattavasti todennäköisemmän.

– Se muutti mahdottoman mahdolliseksi, Rantanen kuvailee.

Kanadan edellinen lämpöennätys, 45 astetta, oli vuodelta 1937. Tiistaina ennätys meni rikki lähes viidellä asteella, kun Lyttonin kylässä mitattiin 49,6 asteen lukemat.

Lue lisää: Kanadan kuumin paikka paloi hetkessä lähes maan tasalle – 90 prosenttia Lyttonin rakennuksista tuhoutunut

– Tämä on todella ennennäkemätön tilanne, että näin suurella marginaalilla rikotaan aiempi kaikkien aikojen lämpöennätys.

Vaikka Kanadan helleaallon kaltaisten ilmiöiden todennäköisyys kasvaa huomattavasti, ovat ne Rantasen mukaan silti harvinaisia.

– Jos nykyilmastossa tällaisen helleaallon todennäköisyys on luokkaa kerran tuhannessa vuodessa, niin jos tulevaisuudessa ilmasto lämpenee entisestään, on samankaltainen helleaalto todennäköinen kerran sadassa vuodessa.

Kanadassa ihmiset ovat hakeneet helpotusta kuumuuteen vedestä.

Ilmastonmuutoksen myötä erilaiset sään ääri-ilmiöt yleistyvät. Rantasen mukaan helleaaltojen ja ilmastonmuutoksen välinen yhteys tunnetaan tutkimuksessa parhaiten.

– Ilmastonmuutos lisää helleaaltoja ja niiden voimakkuutta sekä pituutta. Se on selkeä tieteellinen fakta, että näin on. Viime vuosikymmeninä havaintojen avulla on pystytty osoittamaan, että helleaallot ovat lisääntyneet ympäri maapalloa.

Helleaaltojen myötä myös kuivuusjaksot ja metsäpalot yleistyvät. Ääri-ilmiöistä myös esimerkiksi rankkasateet tulevat yleisemmiksi ilmaston lämpenemisen myötä.

Kanadassa ollaan kärsitty helleaallon myötä myös maastopaloista. Keskiviikkona Lyttonin kylä paloi maan tasalle, kun maastopalo levisi kylään.

Se, miten ilmasto jatkaa lämpenemistään ja helleaallot pahenemistaan, on kiinni ihmisen toiminnasta.

– On tarkkaan osoitettu, että globaali ilmaston lämpeneminen on suoraan riippuvainen ihmiskunnan hiilidioksidipäästöistä. Jos päästöt loppuisivat heti, niin ilmaston lämpeneminenkin loppuisi, Rantanen sanoo.

Lue lisää: Viikonlopun hirmuhelteessä jopa +32 mahdollinen: hellevaroitus annettu jo napapiiriä myöten – ”Vetää tunnelman tukalaksi”

Myös Suomessa kesä on ollut helteinen, vaikkakaan ei lähellekään niin kuuma kuin Kanadassa. Kesäkuu oli Ilmatieteen laitoksen mukaan Suomen mittaushistorian lämpimin.

Rantasen mukaan ilmastonmuutoksen ja Suomen helteiden välistä yhteyttä ei voida osoittaa yhtä selkeästi kuin Kanadan tapauksessa.

– Silti voi sanoa, että nykyilmastossa helleaalloissa ilmastonmuutos on jonkinlaisena osatekijänä taustalla. Tutkijoiden konsensus on se, että ilmastonmuutos vaikuttaa helleaaltoihin ympäri maailmaa, Rantanen kuitenkin toteaa.

Kanadassa mitattuja lähes viidenkymmenen asteen suuruisia lukemia ei Rantasen mukaan tulla Suomessa koskaan kokemaan, koska Kanadan eteläosat sijaitsevat paljon etelämpänä kuin Suomi.

– Kanadassa on kuitenkin mitattu Suomen korkeudella noin 40 asteen lämpötiloja. Ehkä se antaa perspektiiviä siihen, mikä voisi olla Suomessa ääritilanteessa mahdollista.

Raju ukkospuuska kaatoi puita Oulussa kesäkuun 21. päivä.

Kuuma sää toi kesäkuussa mukanaan myös rajut ukkosmyrskyt. Esimerkiksi Ouluun kesäkuun 21. päivä iskenyt ukkosmyrsky aiheutti paljon tuhoja, ja yksi ihminen kuoli jäätyään kaatuneen puun alle.

Rantasen mukaan erilaiset ilmastomallisimulaatiot ja tutkimukset osoittavat, että voimakkaiden ukkosmyrskyjen arvioidaan lisääntyvän ilmastonmuutoksen myötä.

Myrsky kuvattuna Helsingin Eiran rannassa, Ursinin kalliolla 23. kesäkuuta.

Haaste on kuitenkin se, että keinot voimakkaiden ukkosten ja ilmastonmuutoksen välisen yhteyden osoittamiseen ovat vähissä.

– Rankat ukkosmyräkät ovat hyvin paikallisia ja lyhytkestoisia ilmiöitä, eikä niihin ole olemassa pitkiä mittausaikasarjoja, joilla voitaisiin osoittaa, että rankkojen ukkoskuurojen esiintyvyys on lisääntynyt, Rantanen sanoo.