Pietarissa on asetettu rajoituksia sähköpotkulautojen käytölle jalkapallon EM-kisojen ajaksi. Osa keskustasta on julistettu kielletyksi sähköpotkulaudoilta, ja vuokrausfirmoja on vaadittu rajoittamaan lautojen maksiminopeuksia teknisillä säädöillä.