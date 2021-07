Donald Rumsfeld oli haukkojen haukka – mutta Trump oli lopulta liikaa hänellekin

Irakin sodan aloittanut ulkoministeri Rumsfeld kaatui kidutussyytöksiin. Henry Kissinger piti häntä armottomimpana miehenä, jonka oli koskaan tavannut.

Donald Rumsfeldilla oli hyvä henkilökohtainen syy vihata jihadistiterroristeja.

11. syyskuuta 2001 hiljan nimitetyn puolustusministeri Rumsfeldin palaveri Pentagonissa keskeytyi valtavaan jyrinään, kun kaapattu lentokone osui rakennukseen. Rumsfeld auttoi itse ihmisiä rakennuksen romahtaneesta osasta ennen kuin kiirehti antamaan määräyksiä Yhdysvaltain joukoille ympäri maailmaa.

Seuraavat kuukaudet kuluivat koston valmistelussa. Rumsfeldin ohjauksessa Yhdysvaltain armeija valmistautui hyökkäämään Afganistaniin tuhotakseen al-Qaida -järjestön ja napatakseen sen johtajan Osama bin Ladenin.

1970-luvulla Rumsfeld oli toiminut ensimmäistä kertaa puolustusministerinä ja aloittanut puolustusvoimien uudistuksen reserviläisarmeijasta moderniksi ammattiarmeijaksi. Afganistanissa työ kantoi hedelmää. Pelätty taleban-liike näytti tulleen murskatuksi hetkessä ja Osama luikki vuorenkoloon.

Ei ollut ihme, että Rumsfeldin ruokahalu kasvoi. Hän yllytti presidentti George W. Bushia hyökkäämään Irakiin ja kaatamaan Saddam Husseinin hallinnon. Rumsfeld väitti tämän tukevan al-Qaidaa, mistä ei juuri ollut todisteita. Myöhemmin ei löytynyt todisteita myöskään joukkotuhoaseista, joita Saddam olisi piilotellut.

– Oliko Abraham Lincoln lyhyt? kuului Rumsfeldin ylimielinen vastaus, kun häneltä tivattiin todisteiden pitävyyttä.

Presidentti Lincoln tosiaan oli hyvin pitkä mies, mitä kukaan ei voinut kiistää.

Ulkoministeri Colin Powell oli ensimmäisen Irakin sodan arvostettu komentaja. Hän yritti aluksi harata Rumsfeldin haukkojen intoa vastaan, mutta taipui.

Aluksi vuonna 2003 käynnistynyt Yhdysvaltain toinen Irakin sota näytti toistavan Afganistanin menestyksen. Saddam kaatui äkkiä. Mutta toisin kuin Rumsfeld luuli irakilaiset eivät ottaneet amerikkalaisia riemuiten vastaan. Alkoi armoton sissisota.

Puolustusministeri Rumsfeld vierailulla Abu Ghraibin vankilassa vuonna 2004. Siellä tapahtuneet kidutukset tahrasivat hänen maineensa.

Se koitui lopulta Rumsfeldin kohtaloksi. Irakilaisten vankien kidutus Abu Ghraibin vankilassa tuli julki. Se mustasi Rumsfeldin maineen kotona. Hänen sodanjohtoaan arvosteltiin muutenkin. Vuoden 2006 huonosti menneiden välivaalien jälkeen presidentti Bush hyväksyi Rumsfeldin eronpyynnön nostaakseen republikaanien suosiota.

Presidentti George W. Bush luotti aluksi Rumsfeldiin, mutta lopulta puolustusministeristä tuli taakka.

Yhdysvaltain kuuluisa ulkoministeri Henry Kissinger kutsui Rumsfeldia armottomammaksi mieheksi, jonka hän oli koskaan tavannut. Edes Kissinger ei pärjännyt Rumsfeldille Valkoisen talon valtataisteluissa.

”Taitava täysipäiväinen poliitikkobyrokraatti, jolla kunnianhimo, kyvykkyys ja asiat sekoittuvat toisiinsa”, kuului Kissingerin tarkempi määritelmä kilpailijastaan.

Presidentti Richard Nixon ilmaisi asian suoremmin. Hänen mukaansa Rumsfeld oli ”armoton pikku paskiainen.”

Presidentti Richard Nixon ja ulkoministeri Henry Kissinger kiinnittivät kumpikin huomiota nuoren Rumsfeldtin ”armottomuuteen”.

Entinen laivaston lentäjä Rumsfeld nousi kongressin republikaanina edustajainhuoneeseen jo 30-vuotiaana vuonna 1962. Rumsfeldin ura lähti lentoon, kun Nixon nousi presidentiksi vuonna 1968.

Kun Nixon kaatui Watergate-skandaaliin, Rumsfeld oli Yhdysvaltain Nato-lähettiläänä Brysselissä. Hän vältti romahtamasta isäntänsä mukana.

Varapresidentistä presidentiksi noussut Gerald Ford teki Rumsfeldista ensin kansliapäällikkönsä ja sitten puolustusministerin. Armeijan uudelleenrakennustyö hävityn Vietnamin sodan jälkeen jäi kuitenkin kesken, kun Ford hävisi vaalit demokraattien Jimmy Carterille.

Rumsfeld siirtyi liike-elämään, jossa hän oli myös tehokas ja menestyksekäs. Hän ei katkaissut siteitään politiikkaan ja vieraili presidentti Ronald Reaganin erikoistehtävissä. Niihin kuului asiointi Saddam Husseinin kanssa. Irakin sodan aikana Rumsfeld sai hävetä tuolloin otettua ”kaverikuvaa”.

-On asioita, joita tiedämme. On myös asioita jotka ovat tuntemattomia, mutta jotka tiedämme – siis asioita joista tiedämme, että emme tiedä. Sitten on vielä tuntemattomia tuntemattomia asioita – siis asioita, joista emme tiedä, että emme tiedä niistä, kuului Rumfeldin kuuluisa motto.

Hän esitteli sitä mm. itsestään tehdyssä dokumenttielokuvassa. Mitä ilmeisemmin Rumsfeld yritti selittää, mikä meni pieleen.

Vuoden 2006 jälkeen entinen puolustusministeri Rumsfeld seurasi sivusta Yhdysvaltain Lähi-idässä saavuttamien asemien pitkää romahdusta.

Toisin kuin Rumsfeld luuli, Irakista ei tullut Yhdysvalloille nopea voitto. Sotien sarja jatkuu yhä.

Iranin vaikutusvalta Irakissa kasvoi. Sitten al-Qaidaa julmempi terroristijärjestö Isis aloitti hyökkäyksensä. Se saatiin torjuttua, mutta Irakista tuli Yhdysvalloille vain pysyvä murheenkryyni, ei jalansija Lähi-Idän öljykentille.

Tammikuussa 2021 elossa olevat entiset Yhdysvaltain puolustusministerit julkaisivat avoimen kirjeen, jossa varoitettiin sotkemasta maan asevoimia ”vaalikiistojen ratkaisuun”.

Varoitus oli suunnattu vaalit hävinneelle Donald Trumpille ja tämän kannattajille. Donald Rumsfeld oli allekirjoittajien joukossa, vaikka oli viisi vuotta aiemmin tukenut Trumpin valintaa presidentiksi.

Varoitus ei ollut aiheeton. Pari päivää sen jälkeen Trumpin kannattajat tunkeutuivat kongressiin kumous mielessään. Kongressille uskollisena pysynyt kansalliskaarti hääti valtaajat rakennuksesta.

Rumsfeld ja muut entiset puolustusministerit vaativat armeijaa pysymään erossa vaalikiistasta vain pari päivää ennen Capitol-kukkulan valtausta. Aiemmin Rumsfeld tuki Donald Trumpia.

Rumsfeld ehti saada uuden opetuksen siitä kuinka arvaamattomia vaarat saattavat olla.

Rumsfeld kuoli tiistaina 88-vuotiaana läheistensä ympäröimänä. Hänen jo 1950-luvulla solmimansa avioliitto oli onnellinen ja jälkikasvua riitti.

Viimeisinä kuukausinaan Donald Rumsfeld sai seurata uutisista kuinka Yhdysvallat valmistautui vetäytymään Afganistanista lopullisesti. Samalla etenivät talebanin joukot, joiden piti olla lyötyjä jo 20 vuotta sitten.

Kaikista selityksistä huolimatta Yhdysvallat vaikuttaa jälleen olevan häviämässä yhden sodan.