NYT: Brittiläisessä Kolumbiassa kuollut 500 ihmistä viiden hellepäivän aikana

Kuolinsyyntutkijan mukaan Brittiläisen Kolumbian viime päivien kuolleiden määrä on kolminkertainen tavanomaiseen verrattuna.

Ennätyshelteisiin liittyvät kuolemantapausten määrät ovat kasvaneet edelleen Kanadan lounaisosissa ja lähellä sijaitsevissa Yhdysvaltain luoteisosissa. Pahin on tilanne Kanadan Brittiläisessä Kolumbiassa, missä on kirjattu liki 500 kuolemaa viimeisten viiden päivän aikana, uutisoi torstaina muiden muassa New York Times.

Brittiläisen Kolumbian viime päivien kuolleiden määrä on kolminkertainen tavanomaiseen verrattuna, ilmoitti provinssin kuolinsyyntutkija.

Yhdysvaltain Oregonin osavaltiossa on todettu 63 kuoleman liittyneen suoraan helteisiin. Lukuisia hellekuolemia on tapahtunut myös Washingtonin osavaltiossa.