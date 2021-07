Suomalaisten suosikkikohde Phuket avautui rokotetuille ulkomaalaisille – ”Olen niin onnellinen, koska olen täällä”

”Phuketin hiekkalaatikoksi” nimetyn pilottiohjelman odotetaan pohjustavan tietä lokakuuksi suunnitellulle Thaimaan rajojen laajemmalle avaamiselle.

Suomalaisten suosikkilomakohteisiin Thaimaassa lukeutuva Phuketin saari avasi torstaina ovensa täysin rokotetuille ulkomaalaisille turisteille. Asiasta kertovan Reutersin mukaan Phuketiin virtasi jo ensimmäisenä päivänä satoja ulkomaalaisia.

Turismin käynnistäminen saarella tapahtuu ”Phuketin hiekkalaatikoksi” nimetyn pilottiohjelman puitteissa. Sen tarkoituksena on elvyttää koronaviruspandemian näännyttämää turismiteollisuutta.

Ennen pandemiaa Phuketissa vieraili miljoonia turisteja vuodessa, joten sen talous on ajautunut pahaan ahdinkoon reilun vuoden kuluessa. Tilanne on johtanut työttömyyden lisääntymiseen ja yritysten kaatumiseen saarella, kuten muissakin Thaimaan turistikohteissa.

Lentokenttäviranomaiset odottivat ensimmäistä turistikonetta Phuketin lentoasemalla torstaina.

Phuketiin lentänyt turisti pääsi ensimmäisenä terveydenhuollon työntekijän tekemään koronatestiin.

Thaimaa on selvinnyt maailmaa puolentoista vuoden ajan koetelleesta pandemiasta hyvin, mutta huhtikuun alkupuolella tilanne lähti pahenemaan myös siellä. Vajaan 70 miljoonan asukkaan maassa on viime päivinä todettu noin 4 000–5 000 uutta koronatartuntaa vuorokaudessa, ja voimassa on edelleen koko maan laajuinen poikkeustila.

Suomen Bangkokin-suurlähetystön mukaan Thaimaahan saapuminen on mahdollista vain erityisluvalla. Kaikki maahantulijat joutuvat myös 14 päivän pakolliseen karanteeniin.

”Phuketin hiekkalaatikkoon” matkustaminen on kuitenkin mahdollista koronaa vastaan rokotetuille ulkomaalaisille ilman karanteenia. He saavat myös liikkua ympäri saarta vapaasti.

Phuketissa lomailevat pääsevät matkustamaan myös muualle maahan 14 päivän jälkeen, jos heille on sinä aikana tehty kolme negatiivisen tuloksen tuonutta koronatestiä.

Ensimmäisenä päivänä Phuketiin avautuivat lentoyhteydet Abu Dhabista, Qatarista ja Singaporesta. Torstaina saarelle odotettiin saapuvan arviolta 400 turistia.

– Olen niin onnellinen, koska olen täällä. Mikä voisi olla parempaa, kuin paratiisisaarelle juuttuminen, Abu Dhabista Thaimaahan lentänyt brittituristi Ian Shore kertoi Reutersin toimittajalle.

Torstaina Phuketiin lensi myös Thaimaan pääministeri Prayuth Chan-ocha, joka halusi seurata turismin avautumista omin silmin. Prayuth kiitti viranomaisia ja terveydenhuollon työntekijöitä sekä painotti Phuketin pohjustavan tietä Thaimaan rajojen lokakuuksi suunnitellulle laajemmalle avautumiselle.

Rawain rannalla sijaitseva Vijitt Resort on yksi Thaimaan viranomaisten pilottiohjelmaan hyväksymistä majapaikoista. Torstaina sen aurinkotuoleissa ei vielä näkynyt ruuhkaa.

Turistiperhe vilkutti saapuessaan Phuketiin yhdellä torstain lennoista.

Phuketin avautumista valmistellakseen hallitus alkoi aiemmin tänä vuonna keskittää koronarokotuksia saaren asukkaille. New York Timesin mukaan viime viikolla phuketilaisista oli täysin rokotettuja kuitenkin alle 45 prosenttia.

Iso osa on rokotettu kiinalaisvalmisteisella Sinovac-rokotteella, jonka suoja virusmuunnoksia vastaan ei ole yhtä hyvä kuin muilla rokotteilla. Osa thaimaalaisista lääkäreistä on ollut sitä mieltä, että maan ei tulisi avautua näin nopeasti edes eristyksissä olevalla saarella toteutetulla pilottiohjelmalla.

Avautumisen alla myös Phuketissa on todettu joitakin koronatartuntoja.

– Olemme tietoisia riskistä. Mutta meidän on hyväksyttävä riskit, jotta thaimaalaiset voisivat tienata elantonsa, pääministeri Prayuth sanoi toimittajille torstaina.

Hallitus odottaa Phuketissa vierailevan noin 100 000 turistia tämän vuoden kolmannella neljänneksellä. Tuloja heidän odotetaan tuovan paikallisille noin 235 miljoonan euron edestä.