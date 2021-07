Göteborgin poliisijohto kertoi torstaina järjestetyssä lehdistötilaisuudessa lisätietoja Biskopsgårdenin kaupunginosassa keskiviikkoiltana tapahtuneesta poliisin ampumisesta.

Noin 30-vuotias miespoliisi ammuttiin kuoliaaksi kadulla Ruotsin Göteborgissa keskiviikkoiltana. Poliisijohto kertoi tapahtuneesta lisätietoja torstaina aamupäivällä järjestetyssä lehdistötilaisuudessa, josta uutisoivat muun muassa iltapäivälehdet Aftonbladet ja Expressen.

Poliisin mukaan suhteellisen vähän aikaa poliisina työskennellyt mies oli kollegansa kanssa normaaleissa työtehtävissä Biskopsgårdenin asuinalueella, kun häntä ammuttiin. Viranomaisilla ei ole toistaiseksi tietoa teon mahdollisesta motiivista, eikä siitä, kohdistuiko teko tarkoituksella poliisiviranomaiseen.

Ketään ole toistaiseksi nimetty epäillyksi tai pidätetty teosta epäiltynä. Poliisin mukaan useita henkilöitä on kuitenkin jo kuulusteltu yön aikana, ja tuntomerkkejä epäillystä on mahdollisesti luvassa vielä myöhemmin torstaina.

Alustavien tietojen mukaan moottoripyörillä liikkuneet poliisit olivat Höstvädersgatanilla keskustelemassa muutaman henkilön kanssa, kun toista heitä yllättäen ammuttiin. Ammuttu poliisi kuoli vammoihinsa myöhemmin yöllä sairaalassa.

Todistajien kerrottiin kuulleen kolmen laukauksen äänet.

Alustavien tietojen mukaan poliisit olivat Höstvädersgatanilla puhumassa ihmisten kanssa, kun toista heistä yllättäen ammuttiin.

– Toteamme tämän tapahtuneen ympäristössä, jossa esiintyy paikallisten rikollisverkostojen välisiä ammuskeluja. Se on linjana meneillään olevassa alustavassa tutkinnassa, Göteborgin poliisipäällikkö Erik Nord sanoi lehdistötilaisuudessa.

Epäillyn löytämiseksi on käynnistetty laaja poliisioperaatio, johon on satsattu ylimääräisiä resursseja. Operaation kerrottiin vaikuttavan muun muassa julkiseen liikenteeseen.

Ruotsin poliisiylijohtaja Anders Thornberg esitti julkaisemassaan lausunnossa suruvalittelut menehtyneen poliisin läheisille.

– Olen puhunut alueen poliisipäällikön sekä muun läntisen alueen poliisijohdon kanssa varmistaakseni, että heillä on tarvittavat resurssit ampujan asettamiseksi syytteeseen. Poliisin ammattiin liittyy riskejä, ja meidän on jatkettava määrätietoisesti työtämme niiden minimoimiseksi, Thornberg sanoi.

Expressenille nimettömänä puhunut göteborgilainen rivipoliisi sanoi tilanteen olevan eskaloitunut ja poliisin työympäristön muuttuneen alati kovemmaksi.

– Poliisiin kohdistuva viha on pantu merkille. Tämä on ollut todellisuutta jo vuosia, mutta mielestäni tilanne on pahentunut. Joka kerta kun lähdemme ulos, sanomme toisillemme: ”Otetaan rauhallisesti”. Meno on koventunut. Erityisesti Biskopsgårdenissa, poliisi kuvaili.

Ruotsissa on päätetty järjestää torstaina kello 12 paikallista aikaa kansallinen minuutin hiljainen hetki ampumisessa kuolleen poliisin muistolle.