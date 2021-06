Kiinassa juhlitaan 100-vuotista kommunistista puoluetta – ohjelmassa ainakin presidentti Xin puhe

Juhlapäivän kunniaksi ei poikkeuksellisesti ole määrä järjestää sotilasparaatia.

Kiinassa juhlitaan tänään maata hallitsevan kommunististen puolueen satavuotista taivalta. Juhlaan on valmistauduttu jo pitkään, mutta montaakaan yksityiskohtaa ei ole ennakkoon kerrottu julkisuuteen.

Tiedossa on, että juhlapäivän kunniaksi ei poikkeuksellisesti järjestetä sotilasparaatia. Ohjelmaan on määrä sisältyä kuitenkin muun muassa presidentti Xi Jinpingin puhe. Pääkaupungissa Pekingissä on suljettu teitä liikenteeltä, ja Tiananmenin aukiota on koristeltu salassa jo viime viikosta lähtien.

Puolueen perustamispäivän, 1. heinäkuuta, on valinnut mielivaltaisesti Kiinan kansantasavallan perustaja Mao Zedong.

Presidentti Xi Jinping.

Kommunistipuolueen legitimiteetti nojaa Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Elina Sinkkosen mukaan nykyään vahvasti talouskasvuun, joka lähti liikkeelle avautumispolitiikan seurauksena 1970-luvun loppupuolelta. Tämä tuo mukanaan myös haasteen Xille ja hänen hallinnolleen.

– Kiinan pitäisi nyt pystyä uudistamaan talouttaan ja olla edelläkävijä digitalisaatiossa. Jos tekniikkaharppaus ja talouden ylläpitäminen uusilla keinoilla päätyvät mahalaskuun, se ei ole puolueen kannalta hyvä asia, Sinkkonen summasi STT:lle aiemmin tällä viikolla.

Mahalaskun välttäminen ei ole täysin Kiinassa omissa käsissä, vaan siihen vaikuttaa muun muassa Kiinan suhde Yhdysvaltoihin. Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump muun muassa asetti talouspakotteita Kiinalle, eikä suhtautuminen ole juuri muuttunut Trumpin seuraajan Joe Bidenin kaudella.

Myös EU on ottanut viime vuosina tiukemman linjan Kiinaa kohtaan muun muassa uiguurien kohtelun takia. Suhtautuminen Kiinaan on kuitenkin aiemmin jakanut voimakkaasti EU-maita, ja näin voi Sinkkosen mukaan mahdollisesti käydä jatkossakin.

Tänään tulee myös kuluneeksi 24 vuotta siitä, kun Britannia luovutti Hongkongin Kiinalle. Tuolloin luotiin yksi maa, kaksi järjestelmää -periaate, joka oli tarkoitus taata Hongkongille emämaata laajemmat kansalaisvapaudet 50 vuodeksi.

Kiina on kuitenkin etenkin viime vuosina kiristänyt entisestään otettaan Hongkongista ja pyrkinyt rajoittamaan kaupungin erityisvapauksia. Esimerkiksi viime kesänä voimaan astui kiistelty turvallisuuslaki, joka antoi keskushallinnolle vapaammat kädet esimerkiksi tuomita demokratia-aktivisteja kumouksellisesta toiminnasta.