Ennätyksellisessä helleaallossa Kanadassa kärventyvät suomalaiset kertovat, että etenkin yöt ovat olleet hirveitä.

Tukalaa, tuskallista, epämiellyttävää, happea ei saa kunnolla.

Näin Kanadan Vancouverissa asuvat suomalaiset kuvailevat viikonloppuna ja alkuviikosta paahtaneita ennätyshelteitä.

– Keskustassa, kun on pilvenpiirtäjiä joka puolella, eikä tuuli liiku mihinkään ja on paljon autoja ja pakokaasuja, kuumuus on niin tukahduttavaa, että en ole koskaan ennen kokenut. On vaikea hengittää, 17 vuotta Kanadassa asunut Benny Nordberg kertoo.

Tiistaina Kanadassa Brittiläisen Kolumbian Lyttonissa elohopea nousi 49,5 asteeseen. Tiistai oli kolmas peräkkäinen päivä, kun Kanadassa rikottiin kaikkien aikojen lämpöennätys.

Kuuma Vancouver kuvattuna tiistaina.

Tämänkaltainen kuumuus on alueella hyvin harvinaista. Vancouverissakin päivälämpötilat ovat CNN:n mukaan nousseet noin 39 celsiusasteeseen. Ilmankosteuden takia lämpötila on kuitenkin tuntunut jopa yli 47 asteelta.

Vertailun vuoksi: Suomessa kaikkien aikojen korkein mitattu lämpötila on 37,2 astetta. Tänä kesänä lämpöä on ollut enimmillään 33,6 astetta.

– Tämähän on täysin luonnotonta täällä. Ei täällä pitäisi olla tällaista, toteaa Kanadan länsirannikolla Brittiläisessä Kolumbiassa asuva suomalainen Mia Halonen.

Lue lisää: Länsi-Kanada kärventyy lähes 50 asteen helteessä, Mia Halonen kuvailee trooppista tunnelmaa rannikolla

Kuvakaappaus maanantain sääennusteesta Vancouverissa.

Maanantaina koulut ja päiväkodit suljettiin kuumuuden takia Vancouverissa. Suomalaiset kertovat, että vain harvassa rakennuksessa on ilmastointia, joten jos ulkona on kuuma, sisällä on kahta kuumempi.

– Täällä ei haluttu ottaa riskiä, että lapset olisivat koulussa, mutta heillä ei olisi tarpeeksi juotavaa tai mahdollisuuksia viilentyä, 19 vuotta Kanadassa asunut Panu Immonen, 43, kertoo.

Maanantaina myös osa kaupoista ja ravintoloista jouduttiin sulkemaan.

– Maanantaina oli melkein kuin hätätilapäivä.

Muutama muukin yritti hakea rannalta viilennystä.

Satojen ihmisten on arvioitu kuolleen Kanadassa kuumuuden takia. Pelkästään Vancouverin esikaupunkialueella kuoli tiistaina 69 ihmistä.

– Ambulanssit ovat täysin ylikuormitettuja. Sireenit kuuluvat kaikissa kaupunginosissa koko ajan, 18 vuotta Kanadassa asunut Samu Aarto, 45, kuvailee.

Mansikkasadot näyttävät tuhoutuneen, ja nyt pelätään, että ennätyshelleaalto tulee myös esimerkiksi pahentamaan loppukesän metsäpaloja entisestään.

Suomalaiset sanovat, että varsinkin yöt ovat olleet hirveitä. Nordberg oli perheensä kanssa nukkunut kolme yötä kellarissa, koska kaikkialla muualla oli sietämätöntä. Sisälämpötila oli öisinkin 36 astetta.

– Otimme patjat mukaan ja menimme kellariin nukkumaan auton viereen. Se oli ainoa paikka, jossa pystyi nukkumaan.

– Oli vain niin hikinen olo ja vaikea hengittää.

Sisälämpötila makuuhuoneessa Vancouverissa yöllä.

Samaan ratkaisuun tai telttamajoitukseen pihalle olivat Nordbergin mukaan päätyneet monet muutkin.

Rakennusalalla töitä tekevä Aarto puolestaan toteaa, että yli neljän tunnin työpäivien tekeminen on ollut kuumuuden takia mahdotonta.

Hotellissa työskentelevä Immonen kertoo, että koronan takia hotellialalla on mennyt huonosti jo pitkän aikaa, mutta viikonloppuna hotellit yllättäen täyttyivät viime hetken varauksista.

– Paikalliset tulivat hotelleihin, kun monella ei ole kotona ilmastointia, mutta hotelleissa on. Melkein kaikki hotellit olivat täynnä ensimmäistä kertaa puoleentoista vuoteen.

Suomalaisten mukaan erityisen kamalan helleaallosta teki se, että se tuli niin äkkiä. Lämpötilat nousivat suurin harppauksin parin päivän aikana loppuviikosta.

Lasten vesipuistossa Brooke, 4, ja pojat Blake, 9, ja Bodie 2, hakivat viilennystä vesipyssyillä.

Immonen sanoo, että ainoat keinot yrittää viilentyä, ovat olleet kylmät juomat ja uiminen meressä.

– Onhan tämä ollut jatkuvaa varjon tai muun viilennyskeinon hakemista.

– Lomalla on eri, kun voi olla sortsit jalassa ja olla jossain rannalla, mutta kun pitää käydä töissä ja laittaa puvunhousut jalkaan, niin se on jatkuvaa viilennyksen tavoittelua.

Aartot puolestaan ovat polskineet lasten kahluualtaassa koko perheen voimin.

Lasten uima-allas on pelastanut koko perheen korventavassa helteessä. Kuvassa Samu Aarto altaassa villentymässä Bodie-poikansa kanssa yhdeksältä aamulla.

Nyt lämpötilat ovat pudonneet Vancouverissa ”vain” noin kolmeenkymmeneen asteeseen.

– Eilen illalla alkoi vähän tuulemaan, pystyi paremmin olemaan, Aarto kertoo keskiviikkona aamulla paikallista aikaa.

– Ajattelin, että sehän tarkoittaa sitä, että pitää lämmittää sauna, hän naureskelee.

Helleaallossa korventuessaan hän myöntää haaveilleensa siitä, että pääsisi Lappiin Sallaan kolmeenkymmeneen pakkasasteeseen mökkeilemään.

Helteiden on ennustettu jatkuvan vielä ainakin tämän viikon.