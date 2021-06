Floridassa osittain romahtaneen kerros­talon kunto oli huolestuttanut jo pitkään – ainakin 16 kuoli ja 147 on yhä kateissa

12-kerroksisen talon kunto oli herättänyt huolta jo useamman vuoden ajan.

Yhdysvaltojen Floridassa osittain romahtaneen kerrostalon asukkaita varoitettiin huhtikuussa rakennuksen pahentuneista rakenteellisista vaurioista, BBC uutisoi.

Yhdysvaltalaismedia on saanut haltuunsa kirjeen, jonka lähetti rakennusyhdistyksen puheenjohtaja. Puheenjohtaja varoitti, että vuonna 2018 havaitut vauriot olivat ”pahentuneet merkittävästi” ja ellei niitä välittömästi korjattaisi, ne ”alkaisivat lisääntyä”.

Ainakin 16 ihmistä on kuollut ja 147 ihmistä on yhä kateissa viime viikon torstaina tapahtuneen romahduksen jäljiltä, viranomaiset kertoivat keskiviikkona New York Timesin mukaan.

Huhtikuinen kirje ei ole suinkaan ainoa kerta, kun romahtaneen rakennuksen kunto oli herättänyt huolta.

Vuonna 2019 Champlain Towers Southin asukas Mara Chouela valitti rakennuksen naapurissa alkaneista rakennustöistä.

– Olemme huolestuneita siitä, että rakennustyömaa Surfsiden vieressä on liian lähellä, Chouela kirjoitti tammikuussa 2019 viranomaisille CNN:n mukaan.

Osittain romahtaneen rakennuksen viereisen rakennuksen (vasemmalla) rakennustyöt herättivät aikoinaan huolta. Toistaiseksi ei ole tietoa siitä, että rakennustöillä olisi osuutta romahdukseen.

Chouelan mukaan työntekijät ”kaivavat liian lähellä meidän kiinteistöämme ja meillä on huolia liittyen oman rakennuksemme rakenteisiin”. Vajaa puoli tuntia myöhemmin hänelle vastattiin, etteivät Surfsiden viranomaisilla ollut asian suhteen mitään tarkistettavaa, sillä kyseistä rakennusta rakennettiin Miami Beachin puolella.

Nyt on myös paljastunut, että romahtaneen Champlainin asukkaat olivat valittaneet, että naapurirakennuksen rakennustyöt aiheuttivat usein tärinää rakennuksessa.

Lokakuussa 2018 insinöörifirma puolestaan varoitti raportissa ”suurista rakenteellisista vaurioista” altaan alapuolella olevissa betonissa ja parkkihalliin sisääntulon luona, Reuters kertoo. Vaurioiden arvioitiin johtuvan puutteellisesta salaojituksesta.

Lisäksi rakennuksen alla olevasta parkkihallista oli löydetty paljon halkeamia ja ”suurin osa betonin heikkenemisestä pitää korjata ajoissa”.

Konsulttiyritys ei pitänyt vaurioita välitöntä vaaraa aiheuttavina, mutta totesi, että ne tulisi korjata lähitulevaisuudessa.

Lisäksi jo syyskuussa 2015 eräs asukas oli nostanut kanteen Champlain Towers Southin rakennuksen omistajaa vastaan vesivahingoista. Kanteen mukaan rakennuksen omistava yhdistys ”epäonnistui ylläpitämään yleisiä elementtejä ja rakennuksen ulkoseiniä”. Kanne sovittiin vuonna 2017.

Vuonna 1981 valmistuneessa rakennuksessa oli aloitettu kattokorjaukset ennen romahdusta. Betonin korjaustyöt eivät olleet kuitenkaan vielä alkaneet.

Vielä ei ole tiedossa, mikä rakennuksen osittaisen romahtamisen aiheutti.