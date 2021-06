Lämpötilat ovat nousseet jopa lähes 50 asteeseen Länsi-Kanadassa.

Länsi-Kanadassa hirmuhelteet ovat kuormittaneet poliisia ja pelastuslaitoksia. Vancouverissa poliisi on pyytänyt ihmisiä välttämään soittamista hätänumeroon samalla, kun ensihoitajien liitto varoitti, että järjestelmä oli murtumassa paineen alla, The Star uutisoi.

Vancouverin poliisista kerrottiin, että poliisi oli saanut 65 soittoa odottamattomista kuolemista perjantain jälkeen helteiden alettua. Puheluista 20 tuli tiistaina. Tavallisesti poliisi saa noin 3–4 ilmoitusta odottamattomista kuolemista päivässä.

– Emme ole koskaan nähneet tällaista ja se särkee sydämemme. Jos teillä on iäkäs tai muuten haavoittuvainen perheenjäsen, olkaa kilttejä ja soittakaa heille tai piipahtakaa heidän luonaan, ylikonstaapeli Steve Addison vetosi kanadalaisiin.

Addisonin kertoi Vancouver Sun -lehdelle, että poliisi sai lukuisia soittoja, kun ”ihmiset menivät vanhempiensa talolle tai sukulaistensa talolle ja löysivät heidät menehtyneinä”.

Brittiläisen Kolumbian kuolemansyyntutkijoiden mukaan tavallisesti noin neljässä päivässä saadaan 130 kuolinilmoitusta. Viime perjantaina ja maanantain välisenä aikana saatiin kuitenkin 233 ilmoitusta. Vielä ei tiedetä, kuinka moni niistä liittyi helteeseen.

Chestermeressä ihmiset hakivat helpotusta kuumuuteen rannalla.

Lue lisää: CNN: Yli 200 ihmistä on kuollut Kanadan länsiosissa hirmu­helteiden jatkuessa

Ambulanssien saapuminen on venähtänyt jopa kahteen tuntiin kiireellisissä tapauksissa ja 12 tuntiin kiireettömissä tapauksissa.

– Olin eilen yöllä vuorossa – he sanovat, että tämä on pahinta, mitä he ovat nähneet, ambulanssiensihoitajien liiton puheenjohtaja Troy Clifford kuvaili kollegoidensa kokemuksia.

– Minä olen samaa mieltä, sanoi 33 vuotta ensihoitajana toiminut Clifford.

Kanadan lämpöennätys on mennyt kolmena päivänä peräkkäin rikki pienessä Lyttonin kylässä, jossa tiistaina raportoitiin 49,6 asteen lämpötilasta. Lämpötilat ovat kuitenkin monin paikoin nousseet yli 40 asteen.

Useat koulut suljettiin maanantaina Brittiläisessä Kolumbiassa helteen takia, sillä monissa rakennuksissa ei ole ilmastointia. Esimerkiksi Vancouverissa lämpötilat nousevat tavallisesti harvoin yli 30 asteen, New York Times kertoo.

Sosiaalisessa mediassa ihmiset ovat jakaneet kuvia siitä, miten viilentävät lemmikkejään jääpakkauksilla. Jotkut ovat myös laittaneet vesiastioita linnuille ja monet välttelevät ylipäätään auringossa olemista.

Venus-koira viilentyi suihkulähteessä Vancouverissa.

Viranomaiset ovat useissa kaupungeissa varoittaneet äärimmäisestä helteestä. Edmontonin alueella ihmisiä on pyydetty rajoittamaan vedenkäyttöä ja lisäksi on opastettu, miten suojautua lämmöltä. Calgaryssa on tuotu kaduille vesiautoja, joista ihmiset voivat hakea vettä.

Vancouver Sun uutisoi aiemmin, kuinka jotkut yritykset olivat joutuneet sulkemaan ovensa helteen takia.

Ihmiset ovat myös epätoivoisesti etsineet tuulettimia ja ilmastointilaitteita. Useissa kunnissa on myös rakennettu väliaikaisia viilentymiskeskuksia.