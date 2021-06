Putin ei kannata valtakunnallisesti pakollisia koronarokotuksia

Venäjän presidentti vastailee välivuoden jälkeen kansalaisten kysymyksiin suorassa lähetyksessä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo, ettei kannata valtakunnallisia pakollisia koronarokotuksia. Asiaa suorassa tv-lähetyksessä kommentoinut Putin kuitenkin kehotti kansalaisia kuuntelemaan asiantuntijoita ja ottamaan rokotteen.

– Ei pidä kuunnella ihmisiä, jotka tietävät vain vähän aiheesta ja levittävät huhuja, vaan asiantuntijoita, presidentti sanoi.

Putin vastailee välivuoden jälkeen kansalaisten kysymyksiin suorassa lähetyksessä, joka alkoi Suomen aikaa puoliltapäivin. Lähes vuosittain järjestetty kyselyohjelma peruttiin viime vuonna koronaviruskriisin takia. Aikaisemmin vuodesta 2001 alkaen järjestetty ohjelma oli peruttu kahdesti, vuosina 2004 ja 2012, kertoo Moscow Times.

Putin kertoi suorassa lähetyksessä, että arviolta 23 miljoonaa venäläistä on nyt saanut koronavirusrokotteen. Hän myös kehui venäläisiä koronavirusrokotteita sanoen niiden olevan parempia kuin ulkomaalaiset rokotteet. Nimeltä hän mainitsi ruotsalais-brittiläisen Astra Zenecan sekä yhdysvaltalaisen Pfizerin ja saksalaisen Biontechin rokotteet.

– Pärjäämme hyvin, presidentti lisäsi.

Hän myös kertoi, että oli itse saanut venäläisen Sputnik V -rokotteen. Jo aiemmin oli kerrottu, että Putin sai rokotteen maaliskuussa, mutta julkisuuteen ei silloin kerrottu, mikä rokote kyseessä oli.

Koronatilanne Venäjällä on heikentynyt viime aikoina. Maassa raportoitiin jälleen tänään ennätysmäärä virukseen liittyviä kuolemia vuorokauden aikana: 669 kappaletta. Edellinen ennätys oli eiliseltä.

Venäjän terveysministeri Mihail Murashko kertoi eilen, että 151 000 ihmistä on sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi. Hänen mukaansa sairaalapaikkoja on potilaille 182 000 ja tilanne on etenkin suurissa kaupungeissa vaikea.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov puolestaan sanoi eilen, että maan hallinnon tavoitetta rokottaa 60 prosenttia kansasta kesän loppuun mennessä ei saavuteta.

Epidemian on arvioitu ryöstäytyneen nousuun Venäjällä ainakin osin siksi, että koronaviruksen erittäin tarttuva deltamuunnos eli Intian muunnos on yleistynyt maassa.