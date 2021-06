”Tämähän on täysin luonnotonta täällä” – Länsi-Kanada kärventyy lähes 50 asteen helteessä, Mia Halonen kuvailee trooppista tunnelmaa rannikolla

Tiistaina Brittiläisessä Kolumbiassa mitattiin kaikkien aikojen lämpöennätys, 49,5 astetta. Suomalainen Mia Halonen on tällä hetkellä Vancouverinsaarella, jossa on vähän viileämpää, mutta silti tuskaisen kuumaa.

Mia Halonen asuu Brittiläisessä Kolumbiassa, jota helle on runnellut poikkeuksellisen pahasti.

Oletko tällä hetkellä keskellä Kanadan ennätyshelteitä? Ota yhteyttä Ilta-Sanomiin WhatsAppilla 040 660 9019 tai sähköpostilla uutiset@iltasanomat.fi

Kanada on kärvistellyt viime päivät ennätyksellisen kovissa helteissä. Tiistaina Brittiläisen Kolumbian Lyttonissa elohopea nousi 49,5 asteeseen. Tiistai oli kolmas peräkkäinen päivä, kun Kanadassa rikottiin kaikkien aikojen lämpöennätys. Myös maanantaina ja tiistaina ennätyslämpötila mitattiin Lyttonissa.

Suomessa kuluvan kesän korkein lämpötila on 33,6 astetta. Kaikkien aikojen korkein Suomessa mitattu lämpötila on 37,2 astetta.

Kanadan länsirannikolla Brittiläisessä Kolumbiassa asuva suomalainen Mia Halonen kertoo, että alueella lämpö laskee normaalisti iltaisin. Hän kuvailee ilman olevan öisin ”nihkeä”. Viime yönä lämpömittari näytti 28 astetta.

– Se ei laskenut. On todella epämiellyttävää, kun ilmankosteus on niin korkea. Jokainen, joka on käynyt tropiikissa.

– Tämähän on täysin luonnotonta täällä. Ei täällä pitäisi olla tällaista.

Hän asuu Nanaimo-nimisessä kaupungissa Vancouverinsaarella. Halonen kertoo, että olosuhteet saarella eivät ole aivan yhtä pahat kuin sisämaassa, koska lähellä on meri. Forecan sääennusteen mukaan Nanaimossa lämpötila on seuraavina päivinä vajaat 30 astetta.

– Olemme lähellä rantaa, niin tuuli liehuttelee ripsiä täällä enemmän. Hyvin vähän, mutta kuitenkin.

Halonen muistetaan Maajussille morsian -ohjelman ensimmäisenä juontajana.

Lämpöolosuhteet ovat poikkeuksellisen kuumat juuri Brittiläisessä Kolumbiassa. Halonen kertoo, että alueella on totuttu huomattavasti viileämpään säähän, minkä vuoksi kovin monella ei ole ilmastointia.

– Täällä on yleensä aika mukava ilmasto. Eli ilmastointiin ei voi oikein tukeutua.

Halonen työskentelee Suomen Kanadan-suurlähetystössä Ottawassa, joka sijaitsee Ontariossa. Tällä hetkellä Halonen on lomalla ja kotonaan Nanaimossa.

Halonen kertoo, että hänellä ilmastointia ei ole. Suurta helpotusta ilmastointi ei välttämättä edes takaisi.

– Yksi ilmastoinnin asiantuntija sanoi, että ilmastoinnilla lämpötilaa voi laskea 15 astetta. Jos on 47 astetta lämmintä, sehän laskee lämmön vain 32 asteeseen, joka on jo ihan älytön.

Halonen kertoo, että ihmiset hakeutuvat paikkoihin, kuten ostoskeskuksiin, joissa on ilmastointi. Hänen mukaansa ilmastointilaitteita ei saa tällä hetkellä mistään.

Satojen ihmisten on arvioitu kuolleen kuumuuden takia. Pelkästään Vancouverin esikaupunkialueella kuoli tiistain 69 ihmistä. Heistä suurin osa oli iäkkäitä ihmisiä, joilla oli aiempia terveysongelmia.

Halonen kertoo, että olosuhteet ovat erityisen vaikeat vanhainkodeissa.

– Niissä ei välttämättä ole ilmastointia, hän sanoo.

Usealla rakennustyömaalla työskentely on lopetettu, koska työskentely on liian vaarallista kuumuuden takia.

– Tällaisessa helteessä on liian vaarallista olla töissä.

Helteiden on ennustettu jatkuvan tämän viikon ajan.

– Täytyy vaan jaksaa vielä pari päivää.

Tosin Kanadassa on ennustettu, että helteet voivat jatkua vielä ensi viikkoon.