Saksa veti viimeisetkin joukkonsa Afganistanista lähes 20 vuoden jälkeen

Saksan puolustusministeri ilmoitti viimeisten Afganistanissa palvelleiden sotilaiden olevan matkalla kotiin.

Saksa ilmoitti myöhään tiistai-iltana vetäneensä kaikki joukot Afganistanista lähes kahden vuosikymmenen jälkeen.

– Viimeiset joukkomme Afganistanissa lähtivät tänä yönä lähes 20 vuoden jälkeen ja ovat matkalla kotiin, Saksan puolustusministeri Annegret Kramp-Karrenbauer sanoi lausunnossa.

– Tämä on päätös historialliselle luvulle ja intensiiviselle tehtävälle, joka on koetellut Bunderwehriä (Saksan puolustusvoimat), ja jossa Bundeswehr on todistanut kykynsä taistelussa.

Saksan armeija taisteli Afganistanissa ensimmäiset maataistelunsa sitten toisen maailmansodan päättymisen vuonna 1945.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ja sotilasliitto Nato ilmoittivat huhtikuun puolivälissä, että loputkin noin 10 000 sotilaan vahvuisista ulkomaisista joukoista vedettäisiin Afganistanista 11. syyskuuta mennessä. Yhdysvalloissa 11.9.2001 tapahtuneet terroriteot toivat Yhdysvaltain ja sen liittolaisten joukot Afganistaniin.

Viime vuosien ajan Saksalla on ollut Yhdysvaltojen jälkeen toiseksi eniten joukkoja Afganistanissa. Viimeisen parin vuosikymmenen aikana noin 150 000 saksalaissotilasta on palvellut Afganistanissa. Yhteensä 95 saksalaissotilasta on kuollut Afganistanissa.