Presidentti Vladimir Putin pitää keskiviikkona jälleen kerran perinteisen Suora linja -kyselytilaisuutensa Venäjän kansalaisille. IS seuraa tilaisuutta kello 12.00 alkaen.

Vuorossa on jälleen kerran monituntinen Putin-show, kun Venäjän presidentti vastailee kansalaisten kysymyksiin suorassa televisiolähetyksessä kaikilla valtiollisilla kanavilla keskiviikkona 30. kesäkuuta.

Kyseessä on jo 18. kerta, kun Kreml järjestää erittäin tarkasti kontrolloidun mahdollisuuden joillekin venäläisille kysyä Putinilta periaatteessa aivan mitä tahansa.

Tosiasiassa kysymykset kuitenkin seulotaan tarkkaan etukäteen ja myös kysyjät valitaan etukäteen, joten näin estetään suuret sooloilut ja kaikkein arkaluontoisimpien kysymysten esittäminen.

Venäjän mediassa on kerrottu etukäteen, että Putinille on lähetetty tähän mennessä jo yli 700 000 kysymystä, mutta kysymyksiä otetaan vastaan yhä edelleen. Varsinaisessa suorassa lähetyksessä Putin ehtii yleensä vastata enimmillään noin 80 kysymykseen.

Viime vuonna Putinin kyselyohjelmaa ei järjestetty koronaviruspandemian vuoksi. Tänä vuonna on arvailtu etukäteen, että yhdeksi suoran linjan kuumaksi kysymykseksi nousee kansalaisten halu tietää, tuleeko koko Venäjälle käyttöön niin kutsuttu pakkorokotus koronavirusta vastaan.

Putinin lehdistösihteeri Dmitri Peskov kertoi tiistaina jo, että suurin osa kansalaisten kysymyksistä koskettelee eri tavoin koronaepidemiaa.

– Tänä vuonna pääteema on covid-19 kaikissa olomuodoissaan. Covid sairautena ja covid rokotukseen liittyen, Peskov sanoi Rossiiskaja gazetan mukaan.

Suojavarusteisiin pukeutunut ensihoidon työntekijä kuvattiin koronapotilaita hoitavan Pokrovskajan sairaalan edustalla Pietarissa.

Putin on tähän mennessä korostanut useita kertoja, että koronarokotteen ottaminen on Venäjällä vapaaehtoista eikä siihen aiota ketään pakottaa. Samaan aikaan kuitenkin useilla alueilla on otettu jo käyttöön niin kutsuttu rokottautumisvelvollisuus esimerkiksi julkisten alojen ja palvelualojen työntekijöille.

Peskov herätti puolestaan vastikään huomiota sillä, kun hän ilmoitti, että rokottautumisvelvollisuus ei ole mitään kansalaisten pakottamista. Hänen mukaansa sellainen ihminen, joka ei halua ottaa työhönsä kytkeytyvää rokotetta voi vain yksikertaisesti vaihtaa työpaikkaa, ellei hän halua jäädä palkattomalle lomalle määräämättömäksi aikaa.

Venäjän johto on joka tapauksessa yhä vaikeammassa tilanteessa kiihtyvän koronavirusepidemian vuoksi, sillä ihmiset suhtautuvat koronarokotteen ottamiseen erittäin epäluuloisesti. Vastikään Peskov myönsi jo, että Venäjä ei tule saavuttamaan aiemmin asettamaansa tavoitetta, jonka mukaan 60 prosenttia kansalaisista olisi rokotettu syksyyn mennessä.

Vladimir Putin on jo aiemmin useaan kertaan hehkuttanut venäläisille, kuinka maa on selvinnyt koronaviruksen hoidosta hyvin. Tällä hetkellä Venäjän virallisetkin koronatilastot puhuvat kuitenkin aivan muuta: sekä Moskovassa että Pietarissa on rikottu ennätyksiä erityisesti päivittäisten koronakuolonuhrien määrässä.

Tiistaina Venäjällä ilmoitettiin 652 koronakuolemaa, mikä on koko pandemian ajalta suurin virallisesti ilmoitettu päivittäinen lukumäärä, kertoo uutistoimisto Interfax. Moskovassa koronakuolemia rekisteröitiin tiistaina 121 ja Pietarissa 119.

Nainen sai koronarokotteen Omskissa ostoskeskuksessa.

Venäjällä järjestetään syyskuun puolivälissä duuman vaalit, joten Putinin ja Yhtenäisen Venäjän on nyt yritettävä tehdä kaikkensa, jotta koronatilanne ei realisoidu vaaleissa protestina vallanpitäjiä kohtaan.

– Putin todennäköisesti yrittää vakuuttaa kansalaiset siitä, että rokottautuminen on turvallista ja tarpeellista ja se on parasta tehdä nyt heti, kirjoittaa Nezavisimaja gazeta.

– Ajatus pakkorokotuksista herättää kuitenkin kansalaisissa epäluottamusta ja uhkaa johtaa vallanpitäjien vastustamiseen, minkä vuoksi potentiaalinen konflikti on tukahdutettava mitä pikimmin ja Suora linja sopii siihen tarkoitukseen hyvin, Nezavisimaja gazeta jatkaa.

Venäjällä on herätty nyt myös uuteen ongelmaan, joka liittyy väärennettyihin rokotustodistuksiin. Mustassa pörssissä on ryhdytty myymään rokotustodistuksia ja QR-koodeja niille kansalaisille, jotka eivät halua ottaa rokotetta, mutta jotka tarvitsevat rokotustodistusta esimerkiksi matkustamista tai työpaikkaa varten tai vaikkapa vain päästäkseen ravintolaan.

Moskovassa otettiin vastikään käyttöön vaatimus, jonka mukaan ravintoloihin pääsee vain joko rokotustodistuksella, negatiivisella koronatestillä tai todistuksella vastikään sairastetusta koronataudista vasta-aineineen.

Venäjän parlamentin ylähuone muistutti jo, että väärennetyn koronatodistuksen esittäjää voi uhata jopa kahden vuoden vankeus. Sama rangaistus uhkaa väärennetyn QR-koodin myyjiä.