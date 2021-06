Presidentti Jair Bolsonaroa kritisoidaan siitä, että hänen ja hänen hallintonsa kevyet koronatoimet johtivat satoihintuhansiin turhiin kuolemiin.

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro on toistuvasti vähätellyt koronaviruksen muodostamaa uhkaa ja vastustanut muun muassa koronasulkuja ja kasvomaskeja.

Brasiliassa olisi voitu säästää 400 000 ihmisen henki, jos maassa olisi tiukemmin noudatettu sosiaalista etäisyyttä ja rokotekampanja koronavirusta vastaan olisi aloitettu aiemmin, epidemiologi Pedro Hallal väittää tuoreessa tutkimuksessa The Guardianin mukaan.

Hallal johtaa ensimmäistä tutkimusta, jonka tarkoituksena on laskea Brasilian koronakatastrofin mittakaava. Hallalin mukaan jopa 80 prosenttia Brasilian puolesta miljoonasta koronakuolemasta olisi ollut estettävissä.

– Vastuu näistä luvuista on täysin liittovaltion hallituksella ja etenkin presidentillä, Hallal sanoo.

– Se ei ollut liittovaltion hallitus, joka sanoi, että pandemia oli ”pieni flunssa”. Se ei ollut hallitus, joka kannusti ihmisiä menemään ulos ilman kasvomaskia tai se, joka sanoi, että rokotteet voivat tehdä sinusta alligaattorin. Se oli presidentti ja se on hänen vastuullaan, Hallal sanoi.

Hallal ei ole suinkaan ensimmäinen, joka kritisoi presidentti Jair Bolsonaroa ja hallitusta. Bolsonaroa on pandemian aikana arvosteltu useaan otteeseen koronaviruksen muodostaman uhkan vähättelystä ja epidemian hoidosta. Bolsonaro on myös vastustanut koronasulkuja ja kasvomaskeja ja väittänyt virheellisesti, ettei hän tarvitse rokotetta, sillä hän on jo sairastanut covid-19-taudin.

Toukokuussa protestoitiin Jair Bolsonaroa ja tämän koronapolitiikkaa vastaan.

Toukokuun lopussa kymmenettuhannet ihmiset osoittivat mieltä Bolsonaroa vastaan ympäri Brasiliaa.

Brasiliassa on todettu yhteensä reilu 18 miljoonaa koronavirustapausta, Worldometer-sivusto tilastoi. Viruksesta aiheutuneita kuolemia on tilastoitu yli 500 000.

Our World in Data -sivuston mukaan Brasiliassa vähintään ensimmäisen rokoteannoksen on saanut noin 33 prosenttia 212 miljoonan ihmisen väestöstä.

Täysin rokotettuja on kuitenkin vain 12 prosenttia. Luku on pysynyt lähes samana melkein kuukauden, kun miljoonat brasilialaiset eivät ole ottaneet toista annostaan. Epäselvää on, miten tämä tulee näkymään.

Epidemiologi Carla Dominguesin mukaan rokotekampanjan epäonnistuminen johtuu paitsi rokotepulasta myös siitä, ettei kansallista kampanjaa, jossa korostetaan toisen annoksen tärkeyttä, ole käynnistetty.

– Me tarvitsimme kansallisen kampanjan, jossa ihmisiä kehotetaan tulemaan täysin rokotetuiksi – sitä ei tapahtunut, Domingues sanoo.