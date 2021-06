Venäjän mediassa leviää ihmettely suomalaisten sairastumisesta: Syyttäkööt omaa tyhmää päätään, ei Pietaria

Venäjän kansantaiteilijan arvonimellä palkittu Mihail Bojarski, 71, avasi sanaisen arkkunsa, kun hän kuuli suomalaisten jalkapallofanien koronatartunnoista.

Mihail Bojarski on Venäjällä tunnettu julkkis.

Tunnettu venäläinen näyttelijä, laulaja ja paikallinen suuri jalkapallofani Mihail Bojarski ihmettelee ajatusta siitä, että Venäjän viranomaisten olisi pitänyt tehdä jotain enemmän turvatakseen suomalaisten ja ruotsalaisten jalkapallofanien terveys miesten jalkapallon EM-kisojen yhteydessä.

Borjarski antoi aiheesta haastattelun alkujaan Gazeta.ru-sivustolle, minkä jälkeen hänen kommenttinsa ovat lähteneet leviämään muun muassa niin sanotuilla isänmaallisilla propaganda- ja uutissivustoilla.

– He voivat syyttää kaikesta omaa tyhmää päätään, ei Pietaria, Bojarski sanoi.

– Kuka heidät ylipäätään kutsui tänne? Olisivat istuneet omassa kotonaan ja kannattaneet maajoukkuettaan television äärellä, ilman että he asettivat terveytensä vaaraan, hän jatkoi.

Bojarskin mukaan ulkomaalaisten fanien olisi pitänyt itse tajuta, että heidän ei ole turvallista tulla Pietariin.

– Miksi ihmeessä he tunkivat pitoihin ruton aikana? Eivätkö he muka tienneet, että maailmassa riehuu koronavirus? hän kyseli.

Bojarski esitti samassa yhteydessä kritiikkiä myös Pietarin kaupunginjohdolle siitä, että kaupungin keskustassa toimii EM-kisojen fanialue ja kaupungissa järjestettiin vastikään myös 40 000 koululaista ja opiskelijaa kerännyt opintojen päätösjuhla Punaiset purjeet.

– Pietarissa on tehty turvallisuuden eteen kaikki korkealla tasolla, mutta toisaalta ei kannata suututtaa jumalaa. Jumala suojelee sitä, joka suojelee itseään. Punaiset purjeet on idiotismia, se on yhtä kuin pidot ruton aikaan, eikö riitä päätä miettimään, mihin se voi johtaa?

– Ja Talliaukion jalkapallofanialue pitää sulkea. Se on yhtä kuin menisit naisen luo tietäen, että tämä sairastaa jotain, vain jotta saisit kyseenalaista nautintoa. Mutta kärsi sitten seuraukset itse, sinua on varoitettu, Borjarski lateli.

Pietarissa järjestetään perjantaina 2.7. jalkapallon EM-kisojen puolivälieräottelu siitä huolimatta, että kaupungin koronatilanne on mennyt koko ajan huonompaan suuntaan. Tuossa ottelussa kohtaavat Sveitsi ja Espanja.

Kaupunginjohtaja Aleksandr Beglovin mukaan koronatilanteen pahenemisesta ei voi syyttää kuitenkaan sen enempää jalkapalloa kuin ulkomaalaisia fanejakaan, vaan kyse on koronaviruksen omasta käyttäytymisestä ja uudesta deltavariantista.

Bojarski kehotti kaikkia olemaan kuitenkin varovaisempia jatkossa.

– Jos ette halua sääliä omaa itseänne, niin säälikää edes omia sukulaisianne ja läheisiänne, hän vetosi.

Ruotsalaislehti Aftonbladetissa on nostettu esille Suomen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tapaan pietarilaisen Alpenhaus-ravintolan nimi, sillä joidenkin ruotsalaisten jalkapalloturistien epäillään saaneen siellä virustartunnan.

Alpenhausin pr-edustaja ilmoitti IS:lle maanantaina, ettei ravintolan omista työntekijöistä ole sairastunut ketään, joten ravintola katsoo noudattaneensa itse tarkkaan kaikkia terveysmääräyksiä.

Ruotsalaisfanien kohdalla on kuitenkin kyse vain joistakin yksittäisistä koronatartunnoista kun taas suomalaisilta faneilta on löydetty Pietarin-matkan seurauksena jo liki 300 tartuntaa.