Yhdysvallat hoputtaa liittolaisiaan kotiuttamaan Isis-vankeja Syyriasta

Yhdysvallat vaatii liittolaisiaan kotiuttamaan Syyriassa vangittuina olevat kansalaisensa, jotka ovat taistelleet äärijärjestö Isisin riveissä.

Arviolta 10 000:ta Isisin taistelijaksi epäiltyä pidetään vangittuna Syyrian pohjoisosassa.

Yhdysvaltain ulkoministerin Antony Blinkenin mukaan kyse on kestämättömästä tilanteesta, joka ei voi jatkua ikuisesti. Hän puhui Roomassa Isisin vastaisen koalition ministerikokouksessa tänään.

– Yhdysvallat vaatii maita, mukaan lukien koalitiokumppaneitamme, kotiuttamaan, kuntouttamaan heidät yhteiskuntaan sopeuttamista varten ja soveltuvin osin asettamaan kansalaisensa syytteeseen, Blinken sanoi.

Yhdysvaltain lähimmät liittolaiset Britannia ja Ranska ovat olleet kovakorvaisia vaatimuksille tuoda kansalaisensa kotimaahan. Molemmilla mailla on tuskallisia esimerkkejä hyökkäyksistä. Lisäksi niiden mielestä ulkomailla jo vangittujen radikalisoituneiden kansalaisten kotiuttamisella saattaa olla poliittisia seurauksia.

Blinken kehui Italiaa siitä, että se on harvoja Euroopan maita, joka on kotiuttanut kansalaisiaan Syyriasta. Samalla hän kiitteli Keski-Aasian valtioiden pyrkimyksistä kansalaistensa kotiuttamisessa. Esimerkkinä Blinken mainitsi Kazakstanin, joka hänen mukaansa on kotiuttanut 600 Isis-taistelijaa ja näiden perheenjäsentä sekä laatinut heille kuntoutusohjelmat.

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin maaliskuussa julkistaman raportin mukaan kurdijohtoisten SDF-joukkojen hallussa on Syyriassa yli 63 000 epäiltyjen Isis-taistelijoiden vaimoa ja lasta kymmenistä eri maista. Heitä pidetään kahdella piikkilanka-aidan ympäröimällä leirillä. Myös suomalaisia on ollut ja on al-Holin leirillä Syyriassa.

Blinkenin mukaan Yhdysvallat tarjoaa Syyrialle 436 miljoonaa dollaria (vajaa 370 miljoonaa euroa) lisää muun muassa leirien ylläpitoon ja koronarokotustyöhön.