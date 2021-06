Alpenhaus-ravintolan pr-johtaja Tatjana Veselkova ei usko, että heidän ravintolansa olisi välttämättä suomalaisten fanien tartuntojen lähde.

Pietarista palanneilta suomalaisilta jalkapalloturisteilta löydetyistä koronavirustartunnoista osa on jäljitetty Gazprom-stadionin lähellä sijaitsevaan Alpenhaus-ravintolaan.

Näin tiedotti Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ensimmäisen kerran jo ennen juhannusta, kun viranomaiset kehottivat Alpenhausissa vierailleita suomalaisia erityiseen varovaisuuteen mahdollisen koronavirustartunnan vuoksi.

Alpenhausin pr-johtaja Tatjana Veselkova ei usko, että heidän ravintolansa olisi välttämättä suomalaisten fanien tartunnan lähde ja ihmettelee THL:n tietoja. Hänen mukaansa koronavirustartunnan alkuperän selvittäminen Pietarissa ei ole välttämättä lainkaan niin yksinkertaista.

– Täytyy ymmärtää, että kun turistit tulevat kaupunkiin, he eivät käy ainoastaan yhdessä ravintolassa. Lisäksi he asuvat jossain, käyvät jossain, kulkevat kaupungilla liikennevälineillä ja kaiken lisäksi katsovat jalkapalloa stadionilla eli he osallistuvat joukkotapahtumiin, Veselkova muistutti, kun hän vastasi sähköpostitse IS:n esittämiin kysymyksiin maanantaina.

Alpenhaus oli Suomen maajoukkueen kannattajien itselleen valitsema kokoontumisravintola Pietarissa, sillä se sijaitsee kätevästi vain noin 600 metrin päässä stadionista. Ravintolassa on myös iso terassi, jonka uskottiin olevan yksi turvallisuustekijä koronaviruksen välttämiseksi.

Veselkovan mukaan suomalaisturistit oleilivatkin nimenomaan terassilla.

– Suomalaiset kannattajat istuivat meidän ravintolassamme terassilla, eivätkä ravintolan salissa, mikä myös vähensi riskejä, Veselkova korosti.

– Mutta ihminen, joka on lomalla ja juonut, on rentoutuneemmassa tilassa eikä hän aina muista koronan vastaisia toimia, Veselkova muotoili.

Alpenhausin ravintolan työntekijöillä oli ravintolan sisätiloissa kasvomaskit. Ravintolan pr-johtajan mukaan kukaan ravintolan työntekijöistä ei ole sairastunut.

Veselkovan mukaan heidän ravintolassaan oli ”tehty kaikki tarpeellinen” koronavirusriskin minimoimiseksi.

– Sekä Pietarissa, liikennevälineissä, stadionilla että ruokailupaikoissa, kuten meidän ravintolassamme, on tehty kaikki tarpeelliset toimet, jotta kaikkia suojeltaisiin virukselta. Mutta valitettavasti virus on yhä olemassa, ja se on vaarallinen.

Kun IS vieraili Alpenhausissa Huuhkajien kahden Pietarin-pelin välipäivinä, ravintolan henkilökunnalla oli käytössään kasvomaskit. Ravintolan asiakkailta mitattiin puolestaan kuume etämittarilla.

Veselkovan mukaan ravintolassa noudatettujen koronatoimien tehokkuudesta kertoo muun muassa se, että heidän ravintolansa oma henkilökunta on pysynyt terveenä.

– Kannattaa huomata, että meidän työntekijöistämme kukaan ei ole sairastunut, hän painotti.

Kun IS vieraili Alpenhausin terassilla Belgia-pelin päivänä, paikalla oli runsaasti suomalaisia kannattajia hilpeissä tunnelmissa eivätkä läheskään kaikki noudattaneet tuolloin turvavälejä.

Venäjän mediassa on julkaistu myös joitakin videoita, joissa näkyy suomalaisia ja venäläisiä jalkapallofaneja laulamassa toisiaan kilpaa kumoon Alpenhausin terassilla ennen Suomi-Venäjä-ottelua 16. kesäkuuta.

Myös ruotsalaiset fanit käyttivät Alpenhausia tukikohtanaan Pietarissa järjestettyjen Slovakia-pelin ja Puola-pelin yhteydessä. Ruotsalaisfanien videoista voi katsella, millaista menoa heillä oli ravintolan sisätiloissa.

Muutamien ruotsalaisten fanien tiedetään niin ikään saaneen koronaviruksen Pietarissa, mutta heidän kohdallaan ei ainakaan tiettävästi ole kyse samantyyppisestä joukkotartunnasta kuin mitä suomalaisten kohdalla on paljastunut.