15 kuvaa Pohjois-Amerikkaa kärventävästä helleaallosta – ”Tämä kuumuus on hengenvaarallista”

Yhdysvaltain ja Kanadan länsirannikolla on rikottu lämpöennätyksiä.

Pohjois-Amerikassa Yhdysvaltojen ja Kanadan länsirannikkoa koettelee parhaillaan voimakas helleaalto. Sunnuntaina esimerkiksi Oregonin osavaltion suurimman kaupungin Portlandin lentoasemalla mitattiin Reutersin mukaan peräti 44,5 lämpöastetta.

New York Timesin mukaan päivän korkein lämpötila on ollut samassa mittauspisteessä tähän aikaan vuodesta keskimäärin 22,8 astetta. Sunnuntain lämpötila on korkein alueella sen jälkeen, kun Yhdysvaltain kansallinen sääpalvelu NWS aloitti lukemien tilastoinnin 1940-luvulla.

12 vuoden ikäinen lämpöennätys meni uusiksi myös Washingtonin osavaltiossa sijaitsevassa Seattlessa, jossa elohopea kipusi 40:een asteeseen. Osavaltion pääkaupungissa Olympiassa paikat olivat vielä kuumemmat, sillä siellä lämpöä riitti 40,6 asteen edestä.

Emily Beers haki Vancouverissa sunnuntaina viilennystä uima-altaasta, jonka Craig Patterson oli viritellyt kotipihalleen.

Kanadalaismies viilenteli itseään ”sumutusasemalla” Vancouverissa.

Sulanutta jäätelöä Portlandissa sunnuntaina.

Joshua Masoner uhmasi hellettä temppuilemalla rullalaudallaan Seattlessa sijaitsevassa Jefferson Parkissa.

Kanadan Brittiläisessä Kolumbiassa sijaitsevassa Lyttonissa rikottiin puolestaan sunnuntaina iltapäivästä koko maan kaikkien aikojen lämpöennätys. Kanadan ympäristöministeriö kertoi Twitterissä, että sunnuntaita vietettiin Lyttonissa 46,6 asteen huippulukemissa.

Portland on tunnettu sateisesta säästään, mutta siellä helleaalto on johtanut muun muassa tuulettimien, ilmastointilaitteiden sekä jääpalojen loppumiseen kaupoista. Samoista syistä monet paikallisista ravintoloista ja kahviloista ovat joutuneet sulkemaan ovensa.

– Ruokasalissa voi olla mukavat olosuhteet, mutta keittiössä ne voivat muuttua vaarallisiksi olosuhteiksi, ravintolansa helleaallon vuoksi sulkenut Dave Bortelo kertoi Reutersille.

Nainen hakeutui viikonloppuna viilennyskeskukseen Vancouverissa.

Austun Wilde lepäsi sunnuntaina Portlandissa sijaitsevassa viilennyskeskusessa yhdessä koiriensa Bird Is The Wurdin ja Fenririn kanssa.

Vancouverissa sijaitseva vesipuisto oli viikonloppuna etenkin lapsiperheiden suosiossa.

Portlandin Salmon Springs -suihkulähde tarjosi viileyttä paikallisille pojille.

Portlandia ympäröivään Multnomahin piirikuntaan avattiin 11 ”viilennyskeskusta”, joihin ilmastointia vailla olevat kansalaiset voivat paeta hetkeksi pakoon hellettä.

– Tämä kuumuus on hengenvaarallista, piirikunnan terveysviranomainen Jennifer Vines perusteli keskusten perustamista.

Myös muutamat yritykset avasivat työntekijöilleen epävirallisia viilennyskeskuksia ilmastoituihin toimitiloihinsa. Oregonin kuvernööri Kate Brown puolestaan höllensi koronavirusrajoituksia teattereiden, julkisten uima-altaiden sekä ostoskeskusten osalta.

Niiden ja viilennyskeskusten lisäksi asukkaat hakivat sunnuntaina jäähdytystä kaupungin julkisista suihkulähteistä.

Portlandilainen Pablo Miranda löysi sopivan viileän sopen Salmon Springs -suihkulähteestä viikonloppuna.

Gigi Riccardi, 6, otti ilon irti sunnuntaina vancouverilaisessa vesipuistossa.

Kermic Luster nautti viilennyskeskuksen palveluista Portlandissa.

Uimavalvoja seurasi rannan tapahtumia Seattlessa.

Washingtonin osavaltiossa Mount Rainierin kansallispuistossa viranomaiset joutuivat varoittamaan kävijöitä lumen ja jään tavallista nopeammasta sulamisesta, joka ei säästänyt edes korkeammalla vuoristoon sijoittuvia seutuja.

Äärimmäinen helleaalto liittyy korkeapaineen Pohjois-Amerikan länsirannikon ylle muodostamaan kupoliin. Viime viikolla vastaava ilmiö aiheutti voimakkaan helleaallon etelämpänä Kaliforniassa sekä muissa lounaisissa osavaltioissa.

Äärimmäisestä kuumuudesta Oregonissa ja Washingtonissa nyt annetut varoitukset ulottuvat myös osiin Idahoa, Kaliforniaa ja Nevadaa.

Kuumuuden odotetaan hellittävän tiistaihin mennessä. Tämä tosin koskee vain rannikkoa Kaliforniasta Kanadaan asti myötäilevän Kaskadien vuorijonon länsipuolta.

Vuoriston itäpuolella kuumuus kestänee kuitenkin koko viikon, kertoi kansallinen sääpalvelu NWS.

Salmon Springsin suihkulähde kelpasi lapsille leikkipaikaksi Portlandissa sunnuntaina.

Clackamas-joella Portlandissa jonotettiin kallionjyrkänteillä hyppyvuoroja.