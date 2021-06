Ruotsin hallituskriisissä koittaa ratkaisun hetki – seuraa suoraa lähetystä kello 11.15 alkaen

Ennenaikaiset vaalit ovat edessä, jos uutta hallitusratkaisua ei löydetä.

Ruotsissa ratkeaa tänään, päätyykö maa ennenaikaisiin vaaleihin vai aloitetaanko neuvottelut uudesta hallituspohjasta valtiopäivien puhemiehen johdolla. Pääministeri Stefan Löfvenin punavihreä vähemmistöhallitus menetti viikko sitten valtiopäivien luottamuksen ja tämän päivän aikana selviää, miten asiassa edetään.

Aikaa Löfvenin ilmoitukselle on puoleen yöhön. Tuoreita tietoja on luvassa jo aamupäivällä, sillä Löfvenin on määrä pitää tiedotustilaisuus kello 11.15 Suomen aikaa. IS näyttää tilaisuuden suorana yllä.

Jos uusiin vaaleihin päädytään, on ne järjestettävä kolmen kuukauden sisällä. Löfvenin hallitus jatkaisi toimitusministeristönä. Ennenaikaiset vaalit eivät muuttaisi normaalia vaaliaikataulua, joten seuraavat vaalit olisivat jo ensi vuonna.

Jos Löfvenin hallitus pyytää eroa, alkaa puhemies Andreas Norlén tunnustella uutta hallituspohjaa. Norlén on ilmoittanut, että aikoo nyt pitää kierroksen ripeämmällä tahdilla kuin viime vaalien jälkeen, jolloin hallituksen muodostamiseen kului 115 päivää.

Viikonlopun aikana Löfvenin hallitusta tukenutta keskustapuoluetta kosiskeltiin sekä oikealta että vasemmalta, mutta puolue torjui sekä maltillisen kokoomuksen että vasemmistopuolueen yhteistyötarjoukset.

Liberaalit, jotka alun perin tukivat Löfvenin hallitusta, ovat nyt ilmoittaneet haluavansa maahan porvarihallituksen.

Ennenaikaiset vaalit olisivat suuri riski liberaaleille. Puolue on tuoreiden mielipidemittausten mukaan vaarassa jäädä alle neljän prosentin äänikynnyksen. Myös ympäristöpuolueen kannatus on lähellä rajaa.