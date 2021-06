Australiassa on löytynyt uusia koronavirustartuntoja yhtä aikaa eri puolilta maata ensimmäistä kertaa kuukausiin. Rokotusohjelman hidas eteneminen kiristää jälleen uusien rajoitusten alaisiksi joutuneiden kansalaisten hermoja.

Australiassa hallituksen koronavirusasiantuntijat, pääministeri Scott Morrison sekä osavaltioiden ja territorioiden johtajat kokoontuvat maanantaina hätäkokoukseen eri puolilla maata hiljattain paljastuneiden epidemiaryöpsähdysten vuoksi, uutisoi muun muassa Reuters. Nopeaan reagointiin ja tiukkoihin rajoituksiin turvautunut Australia on kuulunut koronan torjunnassa hyvin onnistuneisiin maihin, mutta viime aikoina viruksen aiempaa tarttuvampi deltamuunnos on aiheuttanut ongelmia myös siellä.

Valtiovarainministeri Josh Frydenberg totesi yleisradio ABC:n haastattelussa, että Australialla on nyt edessään ”kriittiset ajat” koronan vastaisessa taistelussaan.

– Uskon, että olemme etenemässä tässä pandemiassa uuteen vaiheeseen, johon liittyy entistä tarttuvampi deltamuunnos, Frydenberg sanoi.

Reutersin mukaan yli 20 miljoonaa australialaista eli noin 80 prosenttia maan väestöstä oli maanantaina jonkinlaisten koronarajoitusten alaisena. Rajoitusten syynä ovat uudet koronatartunnat, joita on viime aikoina ilmaantunut lähes jokaisen osavaltion ja territorion alueella.

BBC:n mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta kuukausiin, kun uusia koronatartuntoja on löydetty yhtä aikaa eri puolilta maata.

Mies punnersi koronarajoitusten tyhjentämässä puistossa Sydneyssä maanantaina.

Väkimäärältään suurimmassa kaupungissa Sydneyssä astui viikonloppuna voimaan kaksi viikkoa kestävä koronasulku. Koko Uuden Etelä-Walesin osavaltiossa raportoitiin sunnuntaina 30 uutta tapausta ja maanantaina vielä 18 lisää.

Tähän mennessä on todettu kaikkiaan 130 tartuntaa ketjussa, jonka alkupää on jäljitetty kansainvälisesti toimivan lentoyhtiön henkilökuntaa pari viikkoa sitten kuskanneeseen autonkuljettajaan.

– Meidän on valmistauduttava siihen, että lukemat sahaavat ylös ja alas. Meidän on valmistauduttava myös siihen, että ne voivat nousta huomattavasti. Tämän muunnoksen myötä olemme havainneet lähes 100 prosentin tarttuvuuden kotitalouksien sisällä, Uuden Etelä-Walesin pääministeri Gladys Berejiklian kertoi lehdistötilaisuudessa deltavarianttiin viitaten.

Terveysministeri Brad Hazzard kuvaili deltavarianttia ”erittäin voimakkaaksi viholliseksi”.

– Riippumatta siitä, mitä varotoimia otamme tällä hetkellä käyttöön, virus näyttää ymmärtävän, kuinka hyökätä takaisin, Hazzard sanoi BBC:n mukaan.

Queenslandin ja Etelä-Australian osavaltioissa on jälleen otettu käyttöön kasvomaskipakko sekä rajoitettu yksityistilaisuuksien osallistujamääriä. Aiemmin vastaavat rajoitukset otettiin jo käyttöön Länsi-Australian ja Victorian osavaltion pääkaupungeissa Perthissä ja Melbournessa sekä koko maan pääkaupungissa Canberrassa.

Australian pohjoisosissa sijaitsevassa Darwinin kaupungissa koronasulun oli määrä päättyä tiistaina, mutta sitä pidennettiin perjantaihin kaivostyöntekijältä löydetyn deltavarianttitartunnan myötä.

Hälytystilaan viranomaiset on saanut myös tapaus, jossa Virgin Australia -lentoyhtiön viidellä kotimaan lennolla työskennelleellä matkustamotyöntekijällä todettiin viruksen deltamuunnos. Altistuneita on satoja.

Melbournessa jonotettiin lauantaina koronatestiin.

Pahentunut tilanne on myös johtanut osavaltioiden välisiin sekä ulkorajoja koskeviin uusiin matkustusrajoituksiin.

Australia ja Uusi-Seelanti perustivat huhtikuussa yhteisen matkustuskuplan, jonka puitteissa tapahtuva liikenne on suljettu tähän mennessä toisinaan lyhyiksi ajoiksi ja paikallisesti Australiassa ilmenneiden uusien tartuntojen vuoksi. Nyt käsillä on ensimmäinen kerta, kun matkustuskupla on suljettu koko Australian osalta.

Koronatilanteen paheneminen on kasvattanut entisestään Australian rokotusohjelmaan kohdistuvaa kritiikkiä. Tähän mennessä vain vajaat viisi prosenttia aikuisväestöstä on saanut molemmat rokoteannoksensa ja ensimmäisen annoksenkin vasta noin 30 prosenttia.

AstraZenecan koronarokotteen ja harvinaisten veritulppien väliltä löytynyt yhteys on lisännyt koronarokotteisiin kohdistuvaa epäröintiä Australiassa. Pfizerin ja Biontechin koronarokotteen jakelu on maassa rajoitettu tietyille ikäryhmille.

Rokotuksiin kansalaisia on patistettu erityisesti Uudessa Etelä-Walesissa. Osavaltion viranomaiset huomauttivat, että esimerkiksi Sydneyssä järjestetyissä 30:n hengen juhlissa kaikki 24 koronatartunnan saanutta olivat rokottamattomia ja tartunnalta säästyneet kuusi vierasta rokotettuja.

Australian pääministeri Scott Morrison kuvattiin Lontoossa kesäkuun puolivälissä, kun hän vieraili Britanniassa pääministeri Boris Johnsonin kutsumana.

Hallitusta kritisoivien mukaan laajat koronasulut olisivat tarpeettomia, jos suurin osa kansasta olisi saatu rokotettua. Paikallisessa mediassa tilanteesta on syytetty suoraan pääministeri Morrisonia.

CNN:n mukaan monien australialaisten turhautumisen tunteita on kiteyttänyt kyltti, joka ilmestyi Sydneyn esikaupunkialueella sijaitsevan käytettyjen tavaroiden myymälän ikkunaan koronasulun myötä.

– Hyvät asiakkaat, pysymme toistaiseksi suljettuna, koska Scott Morrison on hyödytön munapää, joka tilasi rokotteita riittävästi neljän prosentin rokottamiseen, kun pandemiaa on kulunut 18 kuukautta, sosiaalisessa mediassa kuvana levinneessä kyltissä luki.