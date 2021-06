Myös Tanskan ja Ruotsin kisafaneilla koronatartuntoja Pietarissa

Myös muissa Pohjoismaissa on havaittu jalkapallon EM-kisamatkalla käyneiltä koronavirustartuntoja.

THL kertoi lauantaina, että Pietarissa käyneillä suomalaisilla EM-turisteilta oli diagnosoitu noin 120 koronatapausta, ja sunnuntaina kerrottiin, että yksin Helsingissä oli tartuntoja jo yli 120. Luvut kasvavat, kun testeissä käydään ja niiden tulokset valmistuvat.

Myös Ruotsin maajoukkue on pelannut kaksi peliä Pietarissa. Neljällä Pietarissa tällä hetkellä olevalla ruotsalaisella kisaturistilla on Aftonbladetin mukaan todettu koronatartunta. He odottavat tällä hetkellä lupaa poistua maasta Airbnb-majoituksessa, sillä Venäjällä koronaan sairastuneet eivät saa majailla hotellissa.

Lue lisää: Ruotsin Tegnell nosti suomalaiset kisaturistit varoittavaksi esimerkiksi

Aiemmin tällä viikolla kerrottiin kolmen tanskalaisfanin sairastuneen koronaan Pietarissa. Kaikilta löydettiin koronan deltamuunnoksen aiheuttama tartunta.

Tartunnat löydettiin Tanskan ja Belgian pelin yleisönä olleilta tanskalaisilta.

Tanskan terveysministeri Magnus Heunicke kehotti keskiviikkona Twitterissä, että positiivisten tapausten lähellä katsomossa olleiden noin neljän tuhannen fanin olisi syytä käydä testeissä. Sairastuneiden lähikontakteihin on oltu yhteydessä.

Lue lisää: Professori Vapalahti nostaa esiin huolestuttavan seikan EM-turistien korona­tuliaisista – koko kesän kulku Suomessa voi muuttua

Pietarissa viranomaiset ilmoittivat lauantaina suurimman määrän koronaan kuolleita koko pandemian aikana. Kuusi EM-matsia isännöineessä Pietarissa kerrottiin lauantaina 107 uudesta koronakuolemasta vuorokauden aikana.

Pietarissa pelataan vielä neljännesfinaali ensi perjantaina.