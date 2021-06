Sydneyn koronasulku laajeni koko suurkaupunkiin.

Koronaviruksen deltavariantin tarttuvuus huolettaa terveysalan viranomaisia nyt ympäri maailmaa. Sen on todettu voivan tarttua esimerkiksi lyhyen kohtaamisen aikana kaupassa.

– Deltavariantista on tällä hetkellä paljon huolta, myönsi Maailman terveysjärjestön WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus perjantaina lehdistötilaisuudessa.

Deltamuunnos on niin tarttuvaa, että asiantuntijoiden mukaan yli 80 prosenttia väestöstä tarvitsisi rokottaa sen hillitsemiseksi. Näin suuri rokotuskattavuus on vaativa tavoite jopa maille, joilla on tehokas rokotusohjelma.

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että rokotteet ovat hieman vähemmän tehokkaita deltavarianttia vastaan. Ne ovat silti erittäin tehokkaita myös deltaa vastaan, mutta vasta toisen rokoteannoksen jälkeen.

Useat Euroopan maat ovat poistaneet koronarajoitukset. Koko planeetan mitassa pandemia on ollut edelleen hidastumassa. Rokotusten eteneminen on vähentänyt tartuntoja lukuisissa, lähinnä varakkaissa, maissa.

Afrikka on toistaiseksi säästynyt pahimmalta pandemiasta, mutta nyt koronatartunnat ovat lisääntyneet hälyttävästi ainakin 12 maassa.

Deltavariantista on raportoitu 14 Afrikan maassa. Potilaiden ja kuolemantapausten määrän nopea kasvu ajaa terveydenhoidon romahduksen partaalle, varoittivat Afrikan tautien torjunnan ja ennaltaehkäisyn viranomaiset.

WHO:n mukaan vain noin prosentti Afrikan väestöstä on saanut kaksi koronarokotteen annosta.

Sydneyssä kahden viikon koronasulku

Deltavariantin riskeistä todistaa muun muassa se, että Australian suurkaupungin Sydneyn osittainen koronasulku laajennettiin koskemaan koko kaupunkia ja lähialueita. Asiasta ilmoitti Uuden Etelä-Walesin osavaltion johto lauantaiaamuna paikallista aikaa.

Laajennettu koronasulku kestää kaksi viikkoa. Sen piirissä on selvästi yli viisi miljoonaa ihmistä Sydneyssä sekä esimerkiksi turistien suosimalla Blue Mountainsin alueella.

Liikkumisrajoitus sallii kotoa poistumisen vain välttämättömistä syistä, kuten ruokaostoksilla tai lääkärissä käynnin takia.

Suurta huolta Sydneyssäkin aiheuttaa koronaviruksen deltavariantti.

Koronasulku asetettiin perjantaina vain Sydneyn liikekeskustaan ja itäisiin lähiöihin, mutta taudin leviäminen muualle pakotti viranomaiset laajentamaan rajoitusten aluetta ja kestoa.

Sydney ja muu Australia ovat tätä ennen selvinneet pandemiasta melko pienin tartuntaluvuin.