Sputnik V ei ehkä saa koskaan myyntilupaa EU:hun

Sputnikin koronarokotteen tutkimustuloksissa on kosolti epäselvyyksiä – EU ei edes tarvitse venäläisrokotetta.

Venäläinen Sputnik V -koronarokote ei ehkä koskaan saa myyntilupaa EU-alueelle. Näin sanoi Italian pääministeri Mario Draghi EU:n huippukokouksessa Brysselissä juhannusaattona.

Lue lisää: Arvostettu tiedelehti: Sputnikin koronarokotteen tutkimustuloksissa on isoja ristiriitoja

– Euroopan lääkevirasto EMA ei ole voinut antaa venäläiselle Sputnikille myyntilupaa eikä ehkä koskaan voikaan, Draghi sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Venäläiset ovat omissa tutkimuksissaan saaneet Sputnikin suojatehoksi peräti 97,6 prosenttia. Venäjä on ylpeillyt Sputnikin olevan maailman tehokkain koronarokote.

Tutkimustulokset eivät ole kuitenkaan vakuuttaneet länsimaista tiedeyhteisöä. Brittiläinen arvostettu lääketieteen aikakauslehti Lancet kirjoitti toukokuun puolessavälissä, että Sputnikin kliinisten tutkimusten kolmannesta vaiheesta on paljastunut isoja ristiriitaisuuksia. Lancetin mukaan kolmannen vaiheen tutkimustuloksissa tietoa on pimitetty, ja esitetyissä tilastoissa ja tutkimuksissa on ilmeisiä virheitä ja numeerisia epäjohdonmukaisuuksia.

Venäläiset eivät itsekään luota Sputnikin tehoon täysin. Rokotusaktiivisuus Venäjällä ei ole noussut kovin korkeaksi.

Venäläiset ovat myös evänneet länsimaisilta tutkijoilta pääsyn tutkimusaineiston raakadataan.

Samassa yhteydessä Draghi sanoi, että sama kohtalo voi olla edessä kiinalaisella Sinovac-rokotteella, joka ei Draghin mukaan anna riittävää suojaa etenkään virusvariantteja vastaan.

Huhtikuussa julkaistun tutkimuksen mukaan Sinovac antaa vain minimaalisen pienen suojan koronavirusta vastaan yhden annoksen jälkeen. Toisen annoksen jälkeen suojateho oireellista infektiota vastaan oli 67 prosenttia, sairaalahoitoa vaativaa vakavaa tautimuotoa vastaan 85 prosenttia ja kuolemaa vastaan 80 prosenttia.

Italian pääministeri Mario Draghi (oik.) ei antanut Sputnikin koronarokotteelle paljonkaan toivoa puhuessaan Eurooppa-neuvoston kokouksessa.

EU-alue ei todennäköisesti edes tarvitse Sputnikia tai Sinovacia. EU:lla on taskussaan Pfizer/BioNTechin kanssa 1,8 miljardin rokoteannoksen jättisopimus vuosille 2022–23. Sopimusmäärä on niin suuri, että jokainen EU-alueen kansalainen voidaan rokottaa tarvittaessa yhteensä neljä kertaa, kahdesti 2022 ja kahdesti 2023.

Lisäksi EU on irtautumassa adenovirusvektorirokotteista, johon myös Sputnik kuuluu, ja keskittymässä pelkästään luotettavammiksi koettuihin mRNA-rokotteisiin. Esimerkiksi EU ei uusinut rokotetuotantosopimusta adenovirusvektorirokotteisiin kuuluvan AstraZenecan kanssa enää vuodelle 2022.