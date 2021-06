Pelastustyöt Miamissa romahtaneen kerrostalon raunioilla jatkuvat, kadoksissa edelleen lähes 160 ihmistä

Onnettomuuden jäljiltä neljän ihmisen on toistaiseksi kerrottu kuolleen ja ainakin 159 ihmisen olevan edelleen kateissa.

Miami / Helsinki

Yhdysvalloissa Floridan osavaltiossa romahtaneen kerrostalon raunioista on etsitty ihmisiä kameroiden, koirien ja kaikuluotainten avulla. Neljän ihmisen on toistaiseksi kerrottu kuolleen ja ainakin 159 ihmisen olevan edelleen kateissa, kertoo muun muassa sanomalehti New York Times.

Aiemmin perjantaina Miami-Daden piirikunnan pormestari Daniella Levine Cava kertoi pelastustöiden tilanteesta ja ilmoitti, että noin 120 asukkaaseen on saatu yhteys, mutta kateissa olevien määrä oli myös noussut. Hänen mukaansa pelastustöitä jatketaan yön yli.

Miamin esikaupunkialueella sijainnut kerrostalo romahti varhain torstaiaamuna paikallista aikaa. Romahduksen syy on edelleen epäselvä.