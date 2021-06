Ranskalaisnainen tuomittiin häntä seksuaalisesti hyväksikäyttäneen isäpuolensa murhasta – ei kuitenkaan joudu vankilaan, oikeussalissa annettiin aplodit

Neljän lapsen äiti Valérie Bacot ampui vuonna 2016 häntä vuosikymmeniä hyväksikäyttäneen isäpuolensa, joka oli myös hänen silloinen aviomiehensä.

Ranskalaisnainen tuomittiin isäpuolensa ja silloisen aviomiehensä murhasta neljän vuoden vankeuteen, kertoo Guardian.

Valérie Bacot’n tuomiosta kolme vuotta annettiin kuitenkin ehdollisena, ja aiempi vangittunaoloaika mukaan laskettuna nainen on käytännössä vapaa.

Bacot, 40, surmasi isäpuolensa ja silloisen aviomiehensä Daniel Poletten, 61, niskalaukauksella maaliskuussa 2016. Polette oli aiemmin raiskannut Bacot’n tämän ollessa 12-vuotias ja kohdisti naiseen väkivaltaa yli 20 vuoden ajan.

Oikeudessa kuultiin murhan taustalla olevista vaikuttavista tekijöistä. Ennen murhaa Polette oli pakottanut Bacot’n prostituutioon parin kodissa ja myöhemmin perheen tila-auton takaosassa.

Lisäksi Bacot pelkäsi miehen alkavan hyväksikäyttää heidän teini-ikäistä tytärtään. Parilla oli neljä yhteistä lasta.

Bacot ampui Poletten autossa sen jälkeen, kun miehen parittama ventovieras oli raiskannut Bacot’n. Bacot’n pojat ja tyttären poikaystävä, jotka olivat Poletten surman aikaan 16–17-vuotiaita, auttoivat naista kätkemään aviomiehensä ruumiin metsään.

Tapaus paljastui, kun poikaystävän äiti lopulta otti yhteyttä virkavaltaan. Nainen pidätettiin tapauksen johdosta vuonna 2017.

Valamiehistö pohti kantaansa viiden tunnin ajan ennen kuin hylkäsi puolustuksen esittämän vaatimuksen Bacot’n syyntakeettomuudesta.

Oikeussalissa annettiin aplodeja tuomarin julistettua tuomionsa, jonka mukaan Bacot’n ei tarvitse enää palata vankilaan.

Viikon kestäneessä oikeudenkäynnissä kuultiin, kuinka Polette oli uhkaillut Bacot’a samalla aseella, jolla henkirikos myöhemmin tehtiin.

Miehen kerrottiin pitäneen asetta Bacotin ohimolla ja teeskennelleen vetävänsä liipaisimesta ja todenneen: ”Ensi kerralla teen sen oikeasti”.

Myös Poletten omaiset todistivat oikeudessa ja kuvailivat miestä ”hirviöksi”. Miehen sisko kertoi olleensa 12-vuotias, kun Polette raiskasi hänet. Poletten ex-vaimo kuvaili miestä ”hirviöksi, joka ei ansainnut elää”.

Puolustuksen asianajajat vaativat syytteiden hylkäämistä vedoten siihen, että Bacot oli pelastanut lapsensa hyväksikäytöltä. Syyttäjä kuitenkin vaati tapauksessa tuomiota, sillä hänen tulkintansa mukaan murha ei voi koskaan olla hyväksyttävä puolustus.

Bacotin elämästä on kirjoitettu kirja, jossa nainen kertoo tutustuneensa Poletteen, kun tämä seurusteli vielä Bacot’n äidin kanssa.

Polette tuomittiin vuonna 1995 insestistä vankeusrangaistukseen. Mies pääsi kuitenkin palaamaan perheensä luo suoritettuaan rangaistuksensa. Tämän jälkeen hän jatkoi Bacot’n raiskaamista, nainen sanoo kirjassa.

Bacot väittää, että hänen äitinsä oli tietoinen siitä, mitä hänen tyttärelleen tapahtui.

17-vuotiaana Bacot tuli raskaaksi Polettelle. Hän muutti miehen järjestämään asuntoon ja myöhemmin hän sai Poletten kanssa vielä kolme lasta. Kaksikko avioitui vuonna 2008.

Bacot’n lakimiehet aikovat nostaa syytteitä Ranskan valtiota kohtaan törkeästä laiminlyönnistä, sillä viranomaiset eivät ottaneet tapausta käsittelyyn pahoinpitelyepäilyistä huolimatta.

Bacot’n tapaus on nostanut Ranskassa esille myös naisten kokeman väkivallan, jossa tekijänä on kumppani tai entinen kumppani. Pelkästään tänä vuonna jo 55 naista on kuollut entisen tai nykyisen kumppaninsa käsissä. Viime vuonna 90 naista surmattiin, tekijöinä entinen tai silloinen kumppani. Vuonna 2019 vastaava luku oli 146.