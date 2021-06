Kolme kuollut veitsi-iskussa Saksassa – poliisi ampui epäiltyä

Poliisi on ampunut epäiltyä.

Saksan Würzburgissa on kuollut kolme ja haavoittunut kuusi ihmisiä veitsi-iskussa, kertoo uutistoimisto Reuters saksalaislehti Bildin tietoihin nojaten. Poliisi on Reutersin mukaan ampunut epäiltyä jalkaan.

Reutersin mukaan poliisi on vahvistanut, että ihmisiä on kuollut sekä haavoittunut ja että epäiltyä on ammuttu. Poliisi ei ole kuitenkaan kertonut yksityiskohtia.

Poliisi kertoi Twitterissä, että vaaratilanne on ohi ja epäilty tekijä on otettu kiinni.

Puukkoisku tapahtui Baijerissa sijaitsevan Würzburgin historiallisessa keskustassa Barbarossa-aukiolla.