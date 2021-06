Trumpin väitetään muun muassa toivoneen entisen neuvonantajansa John Boltonin sairastuvan koronaan ja kuolevan.

Yhdysvaltojen entisen presidentin Donald Trumpin toimista pandemian aikana saadaan pian lisää tietoa, kertoo Washington Post. Lehden toimittajien kirjoittama aihetta käsittelevä kirja julkaistaan ensi viikolla.

Washington Postin saamien ennakkotietojen mukaan kirjassa Nightmare Scenario: Inside the Trump Administration’s Response to the Pandemic That Changed History käsitellään muun muassa Trumpin ehdotusta siirtää ulkomailla koronaan sairastuneita amerikkalaisia Guantánamon vankilasaarelle eristyksiin.

Kirjan väitteistä kertoi Suomessa ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Presidentin tarkoituksena oli kirjan mukaan pitää tartuntaluvut mahdollisimman alhaisina Yhdysvaltain maaperällä pandemian alussa helmikuussa 2020.

– Emmekös me omista sen saaren? Entä Guantanamo?

Avustajat tyrmäsivät järkyttyneinä ajatuksen kahteen kertaan.

Trump käytti kirjan mukaan aikaansa etsien uusia ihmeparannuksia koronavirukseen voidakseen välittää amerikkalaisille hyviä uutisia. Hänellä oli jatkuva huoli siitä, miten viruksen leviäminen vaikuttaisi hänen mahdollisuuksiinsa toiselle presidenttikaudelle.

Ikänsä ja kuntonsa puolesta riskiryhmään kuuluva presidentti ei juuri välittänyt asiantuntijoiden koronavirusohjeistuksista. Hän jopa aktiivisesti pyysi alaisiaan riisumaan maskinsa hänen ollessa läsnä.

Trumpin omaa sairastumista luonnehditaan Washington Postin mukaan kirjassa paljon julkisuuteen annettua kuvaa vakavammaksi. Hänen tilansa kävi lokakuun alussa niin huonoksi, että osa henkilöstöstä pelkäsi hänen kuolevan.

Siitä, mikä Trumpin tilan lopulta kohensi, ei ole varmuutta. Hänelle oli annettu monoklonaalisia vasta-aineita yhdessä heikosti saatavilla olevien lääkkeiden kanssa. Trump oli kuitenkin vakuuttunut, että nimenomaan vasta-aineet olivat avain nopeaan parantumiseen.

Yhdysvaltojen tautikeskus CDC:n johtajan Robert Redfieldin kerrotaan rukoilleen Trumpin suhtautumisen koronavirukseen muuttuneen vakavammaksi omakohtaisen kokemuksen myötä.

Trump kuitenkin vaikutti entistäkin itsepäisemmältä astuessaan kameroiden eteen Valkoisessa talossa.

Muun muassa The Guardianin artikkelissa käsitellään myös kirjan väitettä siitä, miten Trump toivoi entisen turvallisuusneuvonantajansa John Boltonin saavan koronavirustartunnan.

– John Bolton... Toivottavasti korona tekee Johnista selvää, Trump sanoi väitetysti eräässä tapaamisessaan. Kirjan lähteiden mukaan hän oli vakavissaan.

Trumpin ja hänen entisen neuvonantajansa John Boltonin (kuvassa) välit olivat pahoin tulehtuneet.

Boltonin ja Trumpin välit olivat jo tässä vaiheessa pahoin tulehtuneet johtuen muun muassa Boltonin hiljattain julkaisemasta kirjasta, joka käsitteli hänen aikaansa Valkoisessa talossa.

Samanaikaisesti Trump myös vitsaili jatkuvasti koronaviruksesta toisinaan jopa pilkaten sairastuneita.