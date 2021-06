Espanjan eutanasialaki astui voimaan opposition ja kirkon vastarinnasta huolimatta

Sallittu vain oman maan kansalaisille ja maassa laillisesti asuville.

Eutanasian ja avustetun itsemurhan salliva laki on perjantaina astunut voimaan Espanjassa. EU:ssa on nyt Espanja mukaan luettuna neljä maata, jossa kuolemansairaat ja vakavasti loukkaantuneet ihmiset voivat saada kuolinapua.

Aiemmin eutanasia on tullut mahdolliseksi Hollannissa, Belgiassa ja Luxemburgissa. EU:n ulkopuolisessa Sveitsissä sallitaan avustettu itsemurha.

Laki hyväksyttiin parlamentissa maaliskuussa, vaikka katolinen kirkko ja maan oikeisto taistelivat ankarasti sitä vastaan. Konservatiivinen kansanpuolue PP valitti vielä torstaina laista Espanjan perustuslakituomioistuimeen.

Julkinen paine eutanasian sallimiseksi on kuitenkin ollut Espanjassa nousussa, kun kysymys nousi esille suurta huomiota saaneiden tapausten seurauksena.

Eutanasian puolesta kampanjoinut, neliraajahalvaantunut Ramon Sampedro sai myös kansainvälistä huomiota, ja hänen elämästään kertova elokuva Meri sisälläni voitti muun muassa parhaan vieraskielisen elokuvan Oscar-palkinnon.

Voimaan tulleen lain mukaan kuolinapua pyytävän henkilön on oltava Espanjan kansalainen tai maan laillinen asukas. Hänen on oltava täysin tajuissaan ja kykenevä tekemään päätös itse. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti kaksi kertaa niin, että pyyntöjen välillä kuluu 15 päivää.

Lääkäri voi vastata pyyntöön kieltävästi, jos edellytykset eivät täyty. Pyyntö on myös hyväksytettävä toisella lääkärillä sekä arviointikomitealla.

Hoitohenkilökunta voi omatunnonsyistä kieltäytyä osallistumasta kuolinavun antamiseen.