Ministerin uskotaan samalla rikkoneen itse laatimiaan koronarajoituksia, kertoo brittilehti Daily Mail.

Ison-Britannian terveysministeri Matt Hancockia epäillään suhteesta hänen lähimmän avustajansa kanssa, kertoo brittilehti Daily Mail nettisivuillaan.

Brittilehti The Sunin mukaan julki tullut valvontakameratallenne näyttää Hancockin ja lobbaaja Gina Coladangelon suudelleen intohimoisesti ministerin toimiston eteisaulassa toukokuun alussa.

Tapaus kuohuttaa Briteissä muun muassa siksi, että se näyttää tapahtuneen 13 päivää ennen hallinnon koronarajoitusten höllennyksiä, jotka sallivat muun muassa halaamisen, Daily Mail kertoo.

Terveysministerinä Hancock on ollut itse laatimassa koronarajoituksia, joita hän näyttää nyt rikkoneen.

Matt Hancock kuvattuna vaimonsa Marthan kanssa toukokuussa 2019.

Hancock on ollut naimisissa vaimonsa Martha Hancockin kanssa 15 vuotta, ja heillä on kolme yhteistä lasta. Lobbaaja Coladangelo on naimisissa Oliver Bonas -vaatebrändin perustajan Oliver Tressin kanssa.

Ministerin jo valmiiksi vastatuulessa ollut ura saattaa suhdeväitteiden myötä olla vaakalaudalla. Muun muassa pääministeri Boris Johnson on aiemmin kritisoinut Hancockia koronapandemian hoitamiseen liittyen, ja haukkunut häntä WhatsApp-viesteissä ”helvetin hyödyttömäksi”.

Hancock tai muut asianomaiset eivät ole toistaiseksi kommentoineet tapausta.