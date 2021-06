WHO huolestui Sputnik-rokotetta valmistavalla venäläis­tehtaalla käytetyistä toiminta­tavoista

Venäjän hallinnon mukaan tarvittavat korjaustoimenpiteet on tehty.

Sputnikin menekki ei ole Venäjälläkään ollut kovin suurta, sillä maan väestöstä vain noin 12,5 prosenttia on saanut vähintään yhden rokoteannoksen.

Maailman terveysjärjestö WHO on ilmaissut huolensa venäläisellä Sputnik-rokotetta valmistavalla tehtaalla käytetyistä toimintatavoista, uutisoi brittilehti The Guardian.

WHO ja Euroopan lääkevirasto EMA arvioivat parhaillaan Sputnik-rokotetta ja sen mahdollisen käyttöönoton hyväksymistä. WHO kertoo keskiviikkona julkaistussa raportissaan havainneensa puutteita laaduntarkkailussa ja testituloksissa yhdessä neljästä Sputnikia valmistavasta venäläistehtaasta.

WHO havaitsi ongelmia myös tuotannon steriiliydessä sekä rokote-erien jäljityksessä ja tunnistamisessa paikassa, jossa toisaalla valmistetut rokotteet pullotetaan.

Valmistajan julkaisemassa tiedotteessa kerrotaan Guardianin mukaan, että yritys on ryhtynyt toimiin havaittujen ongelmien korjaamiseksi ja toivotti tutkijat tervetulleiksi uudestaankin.

– Pysymme täysin läpinäkyvinä ja jatkamme mukana WHO:n esikarsintaprosessissa, valmistaja sanoo.

Myös Venäjän hallinnon tiedottaja Dmitri Peskov sanoo, että kaikki tarvittavat korjaus­toimenpiteet on tehty.

Yli 60 maata on jo hyväksynyt Sputnikin käytön, mutta EMA ei ole vielä rokotetta hyväksynyt. On myös esitetty väitteitä, että Venäjä tarjoaa rokotetta ulkomaille enemmän propagandasyistä kuin aidosta auttamisen halusta.

Sputnikin menekki ei ole kotimaassakaan ollut kovin kaksista. Kesäkuun alussa Venäjällä vain 12 prosenttia väestöstä oli saanut vähintään yhden rokoteannoksen, mikä on reilusti vähemmän kuin useimmissa länsimaissa. Siitäkin huolimatta, että rokotteen ottamisen puolesta on maassa kampanjoitu jo viisi kuukautta.

Viime viikolla Moskovan viranomaiset antoivat julkisen sektorin työpaikoille sakon uhalla kuukauden aikaa varmistaa, että vähintään 60 prosenttia työntekijöistä on rokotettu. Rokottamattomilta henkilöiltä aiotaan myös evätä pääsy muun muassa kiireettömään sairaalahoitoon ja baareihin.

Maaliskuussa Slovakia tilasi kaksi miljoonaa annosta Sputnikia, mikä johti maassa hallituskriisiin ja lopulta pääministerin eroamiseen. Entinen pääministeri Igor Matovic sivuutti hallituskumppaninsa ja solmi salaisen sopimuksen Sputnik-kaupoista.

Nyt maa on ilmoittanut aikovansa myydä tai lahjoittaa 160 000 rokoteannosta 200 000 annoksen erästään, joka sillä on tällä hetkellä hallussaan.

Slovakiassa vain noin 14 000 ihmistä on ilmoittanut haluavansa Sputnik-rokotteen, ja heistä noin 8 000 on saanut rokotteen. Lukuihin vedoten Slovakia perustelee päätöstään tarjota rokotetta ulkomaille.

– On tärkeää tarjota mahdollisuus käyttää rokotetta kolmansille maille, jotka osoittavat sitä kohtaan kiinnostusta, Slovakian hallitus perustelee.

Slovakia on Unkarin ohella ainoa EU-maa, joka on ottanut Sputnikin käyttöön. Pääministerin eron jälkeen maa ilmoitti, ettei ota enempää rokotetta vastaan ennen kuin EMA on antanut sille hyväksyntänsä.

Slovakian rokoteannoksia haikailevat Guardianin mukaan ainakin Albania, Bosnia, Montenegro, Pohjois-Makedonia ja Argentiina.