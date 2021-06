Murhaluvut kovassa nousussa Yhdysvalloissa – Biden antaisi lisää rahaa poliisille

Presidentti Joe Bidenin mukaan alueet, joilla on korkea rikollisuus, voivat käyttää koronavirusepidemian hoitoon käytettyjä rahoja poliisien palkkaamiseksi.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on julkistanut suunnitelman, jonka tarkoituksena on saada kansallisesti nousussa olleen murhien määrän laskemaan, BBC uutisoi. Suunnitelma pitää muun muassa sisällään lisärahoituksen myöntämisen poliisille. Biden sanoi, että alueilla, joilla on korkea rikollisuus, lainvalvontaan voidaan palkata lisää ihmisiä käyttäen koronavirusepidemian hoitoon varattuja rahoja.

– Nyt ei ole aika kääntää selkäämme lainvalvonnalle tai yhteisöillemme, Biden sanoi keskiviikkona.

Pelkästään viime viikonlopun aikana ainakin 16 ihmistä kuoli ja yli 40 ihmistä loukkaantui ampumavälikohtauksissa Yhdysvalloissa. Yhteensä yli 8 600 ihmistä on kuollut aseväkivallassa Yhdysvalloissa tänä vuonna, Gun Violence Archive -sivusto on tilastoinut. Joukkoampumisia on ollut yli 260, CNN uutisoi.

Aseväkivalta näyttää lisääntyneen sen jälkeen, kun tiukkoja koronavirusrajoituksia on purettu ympäri Yhdysvaltoja. Esimerkiksi New Yorkin kaupungissa ampumisten määrä kasvoi 73 prosenttia verrattuna toukokuuhun 2020.

Tilastojen valossa pelkästään koronaviruspandemiaa ei käy kuitenkaan syyttäminen. Tämän vuoden kolmena ensimmäisenä kuukautena murhien määrä kasvoi 30 amerikkalaisessa kaupungissa 24 prosenttia verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2020 eli ennen kuin tiukimmat koronarajoitukset otettiin käyttöön. Aseväkivalta kasvoi 22 prosentilla.

Asiantuntijoiden mukaan aseväkivallan nousu on monen tekijän summa ja taustalla ovat voineet vaikuttaa taloustilanne, poliisin aseman heikentyminen monissa kaupungeissa George Floydin kuoleman jälkeen, lainvalvontaresurssien muutokset ja rikoksista syytettyjen vapauttaminen ennen oikeudenkäyntiä tai tuomiota koronavirustartuntojen vähentämiseksi vankiloissa. Lisäksi aseiden myynti lisääntyi suuresti viime vuonna ja tämän vuoden alkupuolella.

Biden on syyttänyt väkivaltarikollisuuden lisääntymisestä liian löysää asesääntelyä. Bidenin hallinto on esittänyt asesääntelyn tiukentamista, joskin demokraattien aloitteet rajoittaa amerikkalaisten pääsyä aseisiin on estetty republikaanien toimesta kongressissa.

Bidenin strategia pitää sisällään myös sijoittamisen paikallisiin väkivallan interventio-ohjelmiin, työmahdollisuuksien lisäämiseen, kesäaktiviteetteihin teineille ja nuorille aikuisille ja vankilassa olleiden tukemiseen, kun he palaavat osaksi yhteiskuntaa.

Mikäli väkivaltarikollisuuden lisääntymistä ei saada kuriin, aiheesta uskotaan tulevan suuri kysymys ensi vuoden välivaaleissa.