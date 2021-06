Saksan liittokansleri kehottaa kaikkia EU-maita asettamaan Britanniasta tulevat matkustajat koronakaranteeniin.

Saksa on asettanut karanteeniin henkilöitä, jotka saapuvat maista, joissa koronaviruksen deltamuunnoksen tartuntojen määrä on erityisen suurta. Yksi näistä maista on Britannia.

Keskiviikkona liittokansleri Angela Merkel ehdotti myös muiden EU-maiden seuraavan Saksan esimerkkiä.

– Jos saavut Saksaan esimerkiksi Britanniasta, täytyy sinun täällä mennä koronakaranteeniin. Näin ei toimita vielä kaikissa Euroopan maissa, mutta toivoisin niin tapahtuvan, totesi Merkel liittopäivien edustajille.

Jo tiistaina Merkel oli toivonut EU-maiden kykenevän koordinoimaan paremmin pandemiaan liittyviä matkustussääntöjään, kertoo Guardian.

Merkel on kritisoinut etenkin Portugalia brittituristien maahan päästämisestä.