Norsut vaikuttavat liikkuvan nyt takaisin etelään.

Vuosi sitten pitkän, lähes 500 kilometrin vaelluksen aloittaneet norsut ovat jälleen liikkeellä, BBC uutisoi. Kiinan Xishuangbannan luonnonsuojelualueelta lähteneet norsut ovat vaeltaneet pohjoiseen ja viimeksi ne on havaittu Shijiessä. Norsut vaikuttavat olevan matkalla etelään päin, mutta epävarmaa on, ovatko ne palaamassa luonnonsuojelualueelle.

Norsut on nähty rikkomassa ovia, tunkeutumassa kauppoihin ja ”varastamassa” ruokaa, leikkimässä mudassa, kylpemässä kanavassa ja nukkumassa metsän keskellä. Kiinassa norsuista on tullut eräänlaisia somejulkkiksia, joiden matkaa on seurattu tiiviisti.

Kun norsut lähtivät matkaan kuukausia sitten, laumaan kuului 16 tai 17 norsua. Sittemmin kolme urosta on lähtenyt omille teilleen. Tutkijoiden mukaan tämä oli odotettua ja yllättävää oli, että urokset olivat niinkin pitkään lauman mukana.

Norsulaumaa johtaa vanhin naaras ja lauma muodostuu tavallisesti isoäideistä, äideistä ja tädeistä sekä norsunpoikasista. Urokset kuitenkin lähtevät omille teilleen teini-iän jälkeen.

Lue lisää: Kiinan norsulauman mystinen vaellus jatkuu – yksi kulkee nyt 12 kilometriä muiden jäljessä

Norsujen vaellus on kiinnostanut ympäri maailman. Kiinassa eläimistä on tullut somejulkkiksia.

Norsujen matkaan liittyy edelleen paljon kysymysmerkkejä. Varmuutta ei ole siitä, miksi norsut aloittivat poikkeuksellisen pitkän vaelluksen tai minne ne ovat matkalla.

– Totuus on, ettei kukaan tiedä. Se lähes varmasti liittyy resursseihin – ruokaan, veteen, suojaan – ja tämä käy järkeen, kun ottaa huomioon sen tosiasian, että suurimmassa osassa paikkoja, joissa elää aasiannorsuja luonnossa, ihmisten aiheuttamien häiriöiden määrä on lisääntynyt, johtaen elinalueen pirstaloitumiseen, menetykseen ja resurssien vähentymiseen, norsupsykologian apulaisprofessori Joshua Plotnik sanoo.

Erikoista on myös, että kaksi naarasta on myös synnyttänyt matkalla.

– Norsut ovat hyvin tapoihinsa piintyneitä ja rutiinien ohjailemia ja on tavatonta, että ne siirtyvät uusille alueille, kun ne ovat synnyttämässä – ne yrittävät löytää turvallisimman paikan, norsuasiantuntija Lisa Olivier puolestaan ihmettelee.