Inseinin vankilan nimi lausutaan samalla tavalla kuin englanninkielen hullua tarkoittava sana insane.

Myanmarissa 1. helmikuuta tapahtuneen sotilasvallankaappauksen jälkeen on pidätetty jopa reilu 6 200 ihmistä, poliittisia vankeja auttava järjestö on tilastoinut. Pidätetyistä valtaosa on lähetetty Yangonissa sijaitsevaan pahamaineiseen Inseinin vankilaan, New York Times kertoo.

Inseinin vankila valmistui Britannian siirtomaavallan aikana 134 vuotta sitten. Rangaistuslaitos on sittemmin tullut tunnetuksi kovista oloista ja vankien kokemasta kidutuksesta.

Myanmar, joka aiemmin tunnettiin Burmana, itsenäistyi vuonna 1948. Pitkän valtataistelun ja sotilasvallankaappauksen jälkeen maan johtoon nousi sotilasjuntta vuonna 1962. Siviilihallintoon siirryttiin vasta vuonna 2011.

Sotilasjuntan aikana Inseinin vankilassa oli tuhansia poliittisia vankeja kerrallaan. Vankeja pidettiin selleissä, joissa oli alkeellinen viemäröintijärjestelmä ja heille annettiin vain ohuet täkit, joiden kanssa nukkua kovalla alustalla.

Sinä aikana Inseinissä olleet poliittiset vangit ovat myöhemmin kertoneet, kuinka heitä usein pahoinpideltiin. Heitä myös poltettiin, heille annettiin sähköshokkeja, heidät pakotettiin konttaamaan terävien kivien päällä ja heidät lukittiin koirankoppeihin. Lisäksi kuulustelijat saattoivat laittaa suolaa vangin haavoihin tai pitää vangin päätä muovipussissa, kunnes tämä menetti tajuntansa. Vankilassa toimi myös sotilastiedustelun kuulustelukeskus, jossa vankeja kidutettiin.

Vaikka poliittisia vankeja oli siviilihallinnon aikanakin Inseinissä, heidän olonsa paranivat vähitellen. Vangit saivat esimerkiksi katsoa televisiota ja heillä sai olla kirjoja. Punaisen Ristin kansainvälinen komitea rakensi uuden laitoksen perhetapaamisia varten.

Helmikuisen vallankaappauksen jälkeen tilanne Inseinissä on kuitenkin jälleen huonontunut. Vankeja on kielletty menemästä ulos eivätkä he saa katsoa televisiosta muita kanavia kuin hallinnon omia kanavia. Perheenjäsenten tapaamisia ja viestintää ulkomaailmaan on rajoitettu. Usein pidätettyjä sukulaisiaan etsivät ihmiset saavat tietää, pidetäänkö sukulaista Inseinissä sen perusteella, hyväksytäänkö kadonneelle tuotu ruokalähetys vankilaan.

Tällä hetkellä Inseinissä on esimerkiksi siviilihallinnon edustajia, useita toimittajia, mukaan lukien ulkomaalaisia toimittajia, ja aktivisteja.

Nainen saapui lasten kanssa tapaamaan vankia Insein vankilassa vuonna 2019. Nyt tapaamisia on rajoitettu.

Human Rights Watch raportoi kesäkuussa siitä, kuinka naisvangeille ei annettu kuukautishygieniaan liittyviä tarvikkeita kuten siteitä ja kuinka vessoista oli pulaa. Järjestölle puhunut 23-vuotias ”Mi Mi” kertoi, että häntä oli pidetty Inseinin vankilassa yli 500:n muun naisen kanssa tiloissa, joissa yleensä pidetään miehiä. Naiset joutuivat jakamaan kaksi vessaa, joissa ei kummassakaan ollut juoksevaa vettä tai ovia. Naisvartijat toistuvasti kieltäytyivät antamasta Mi Mille kuukautissiteitä, kunnes vuoto tuli farkkujen läpi. 48 tunnin jälkeen hänelle annettiin yksi side.

Mi Mi kuvaili kokemusta nöyryyttäväksi ja traumatisoivaksi.

Inseinin vankilassa on pidetty kuulustelujen lisäksi myös armeijan pikaoikeudenkäyntejä.

Lisäksi vankilasta vapautuneet ovat kertoneet kidutuksesta.

Japanilainen journalisti Yuki Kitazumi pidätettiin huhtikuussa ja vietiin Inseinin vankilaan. Hän kertoi vapauduttuaan CNN:lle, että poliittiset vangit pidettiin erillään muista. Joitain pidettiin rakennuksessa, jossa oli 14 selliä ja vain 11 vankia. Eristyssellit olivat neljä metriä pitkiä ja 2,5 metriä leveitä. Muita vankeja pidettiin huoneissa, joihin saatettiin änkeä jopa 100 ihmistä.

Kitazumi kertoi Myanmaria seuraavalle Frontier Myanmar -sivustolle, että välttyi itse kidutukselta, mutta tiesi, että monet muut eivät jakaneet hänen kohtaloaan.

– Joillekin ei anneta ruokaa kahteen päivään, toisia kuulustellaan samalla, kun heitä uhataan aseella tai heitä hakataan, jos he yrittivät kiistää (syytökset), Kitazumi sanoi.

– Kiitos Japanin kansalaisuuteni, minä onnistuin välttymään tällaiselta kohtelulta, mutta todellisuus on, että montaa myanmarilaista kidutetaan.