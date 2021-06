Intiasta alun perin löytyneestä koronaviruksen delta-muunnoksessa on havaittu uusi, mahdollisesti entistäkin tarttuvampi versio.

Delta plus -variantiksi kutsuttu virusmuunnos löydettiin ensimmäisen kerran 13 henkilöltä, jotka olivat matkustaneet Nepalista Japaniin. Variantin alkuperää ei tiedetä, mutta sitä kutsutaan epävirallisesti Nepalin muunnokseksi.

Delta plussaa on löydetty nyt jo useista maista. Euroopassa ainakin Britanniassa, Portugalissa, Puolassa, Sveitsissä, Venäjällä ja Turkissa, kertoo Guardian.

Delta-variantista on aiemmin tunnettu ainakin kaksi eri muunnosta, jotka tunnetaan termeillä Delta-AY.1 ja Delta AY.2. Delta AY.1 on ilmeisesti yleisimmin levinnyt. Kolmas muunnos on nimeltään K417N. Muunnosta on havaittu myös Etelä-Afrikassa ensimmäisen kerran tavatusta beta-variantista.

Lue lisää: Erikoinen piirre delta-variantin leviämisessä hämmästyttää huippu­tutkijoita – ”Tämä on mysteeri”

Delta-varianttien muunnoksien pelätään leviävän aiempia herkemmin ja olevan osin vastustuskykyisiä rokotusten tai sairastetun covid-taudin tuomalle immuniteetille. Aiheesta on kuitenkin vasta vähän tutkimusta.

Toistaiseksi koronarokotteiden on todettu tepsivän varsin hyvin alkuperäiseen delta-varianttiin etenkin, jos henkilö on saanut kaksi rokotusta.

Delta-variantista on tulossa globaalisti hallitseva kanta, arvioi Maailman terveysjärjestö WHO:n johtava tutkija Soumya Swaminathan viime viikolla.

Lue lisää: WHO: Delta-muunnoksesta tulossa kansain­välisesti hallitseva korona­virus­kanta

Suomessa oli viime viikon perjantaihin mennessä tilastoitu 213 delta-variantin aiheuttamaa tartuntaa. Suomessa saatiin osoitus delta-variantin tarttuvuudesta Kanta-Hämeessä, jossa toukokuussa liikkeelle lähteneessä sairaalaepidemiassa tartunnan sai yli sata ihmistä. Epidemiaketjuun on yhdistetty myös 18 kuolemantapausta.