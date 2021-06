Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

Karhu tehtaili sarjan automurtoja Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa rikollisuus on levinnyt myös eläinkuntaan, sillä rikollisia taipumuksia omaava mustakarhu on tehtaillut sarjan automurtoja New Hampshiressa.

Lopullisesti kriminaalikarhu kärähti Thorntonissa, missä poliisi on julkaissut valvontakameravideon eläimen tihutöistä. Videolla mesikämmen tallustelee muina karhuina pysäköidyn auton ympärillä, nousee sitten takatassuilleen, avaa etukäpälillään oven ja kipuaa lopuksi kuljettajan istuimelle. Poliisien mukaan ruokaa autoista etsivä karhu on rikoksenuusija, sillä sen epäillään tunkeutuneen useisiin muihinkin autoihin. Karhu on edelleen vapaana, eikä sitä edes aiota ottaa kiinni, koska se ei automurtojen lisäksi ole häirinnyt ihmisiä muuten. Thorntonin poliisi on kehottanut ihmisiä olemaan jättämättä autoihinsa mitään, mikä voisi houkutella karvatassun taas rikoksen poluille.