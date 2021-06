Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) suututti Etiopian ulkoministeriön puheillaan etnisestä puhdistuksesta perjantaina.

Etiopian poliisi järjesti lauantaina maan pääkaupungissa Addis Abebassa näytöksen, jonka yhtenä ohjelmanumerona esiteltiin poliisikoiran toimintaa. Uutistoimisto AP:n kuvasta pistää silmään se, että kiinniotettavana maalihenkilönä toiminut poliisi puki harjoitukseen Suomi-hupparin.

Harmaan collegehupparin rintamuksessa komeilee Suomen lippu, jonka yllä on isoin kirjaimin teksti Finland ja alla lukee pienemällä fontilla Suomi.

Kuva on otettu vain päivä sen jälkeen, kun ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) antoi EU:n ulkoasiainvaliokunnalle lausunnon, joka suututti Etiopian ulkoministeriön.

Asioiden ajallinen yhteys herätti kysymyksiä, joihin maalihenkilönä toiminut poliisi vastasi AP:lle. Paikallinen poliisi kertoi viikonloppuna uutistoimistolle, että paitavalinta oli puhdas sattuma, eikä sillä ollut mitään tekemistä Haaviston perjantaisten kommenttien kanssa.

Haavisto ilmaisi valiokunnalle huolensa etnisestä puhdistuksesta Tigrayn konfliktissa. Tigray on Etiopian pohjoinen alue, joka on aseellisessa konfliktissa muun Etiopian kanssa.

AP:n mukaan Etiopian johtajat kertoivat suljettujen ovien takaisissa keskusteluissa EU:n erikoislähettiläänä toimivalle Haavistolle aikaisemmin tänä vuonna aikovansa tuhota tigraylaiset sadaksi vuodeksi.

– Jos hävität kansallisen vähemmistön, no, mitä se on? Minusta on selvää, että meidän on reagoitava, koska se näyttää meidän näkökulmastanne etniseltä puhdistukselta, Haavisto sanoi AP:n mukaan.

Etiopian ulkoministeriö on kiistänyt Haaviston väitteet leimaten ne naurettaviksi ja harhaisiksi.

Tigrayn konflikti sai alkunsa viime marraskuussa, kun Nobelin rauhanpalkinnolla vuonna 2019 palkittu Etiopian pääministeri Abiy Ahmed määräsi sotilastoimia Tigrayta vastaan ja syytti osavaltiota iskuista liittovaltion sotilastukikohtia vastaan.

Hallituksen joukot valtasivat Tigrayn pääkaupungin Mekelen marraskuussa, mutta taistelut ovat jatkuneet. Konfliktissa on kuollut jo tuhansia siviilejä ja miljoonia ihmisiä elää nälänhädässä.

Tigrayn alue on suljettu ulkopuolisilta, mutta sieltä on tihkunut talven ja kevään mittaan viitteitä julmista sotarikoksista ja jopa kansanmurhasta.

Etiopiassa alkoi maanantaina vaalit, jotka ovat ensimmäinen näytön paikka vuonna 2018 virkaan astuneelle pääministeri Abiylle. Hänen edustamansa puolueen odotetaan säilyttävän valta-asemansa.

AP:n mukaan lauantaina nähdyn poliisinäytöksen agendana oli esitellä poliisin uusia univormuja sekä ohjeistaa ihmisiä puolueettomaan ja lainkuuliaiseen käytökseen vaalien aikana.